Что известно о жесткой посадке частного вертолета в Башкирии

При жесткой посадке частного вертолета Eurocopter в Башкирии погибли два человека, еще один пострадал. По предварительным данным, в качестве причины инцидента рассматривается версия технической неполадки. Ранее этим бортом неоднократно управлял экс-мэр Саратова Олег Грищенко. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Два человека погибли и один пострадал в результате жесткой посадки частного вертолета в Башкирии, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Вертолет Eurocopter AS350 совершил жесткую посадку в Благовещенском районе Башкирии, в 4-х км от населенного пункта Карагайкуль. На его борту находились пилот и два пассажира», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, сообщение об аварии поступило от очевидцев. «Вертолет совершал частный полет. Он вылетел с вертолетной площадки «Металлобаза» города Уфы и летел в село Павловка Нуримановского района», — сообщил он. После жесткой посадки пожара не последовало. На земле жертв и разрушений нет.

В пресс-службе МЧС уточнили, что в 23:11 мск четверга, 6 января, в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Башкирии поступило сообщение о вынужденной посадке частного вертолета. В ведомстве подтвердили, что на борту находились один пилот и двое пассажиров.

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Двоих пострадавших транспортировали в Уфу на машине скорой помощи, один из них скончался по дороге в больницу.

«Один погиб на месте, второй в машине скорой помощи», — проинформировали в пресс-службе минздрава республики.

Еще один человек, находившийся на борту, получил травмы легкой степени тяжести и от госпитализации отказался.

Что произошло с вертолетом

Уфимская транспортная прокуратура проводит проверку безопасности полетов. Источник в авиационных службах сообщил, что техническая неисправность рассматривается в качестве версии жесткой посадки вертолета. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

«Предварительно, причиной авиапроисшествия с Eurocopter рассматривается версия технической неполадки», — указал он.

Из-за обильного снегопада доступ спасателей и врачей к месту происшествия был затруднен, однако удалось наладить связь с пилотом. На данный момент поисково-спасательные работы завершены.

СК возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек, сообщили 7 января в ведомстве. «Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России после проведения комплекса проверочных мероприятий по факту авиационного происшествия с вертолетом в Башкирии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух человек»)», — отмечается в релизе.

В результате происшествия два пассажира погибли, командир воздушного судна с различными травмами доставлен в больницу. Вертолет получил значительные механические повреждения, добавили в СК.

Среди приоритетных версий произошедшего рассматриваются неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна.

«Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия. Допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз», — сообщили в ведомстве.

Кому принадлежал вертолет

Eurocopter марки AS350 (бортовой номер RA-07219) ранее упоминался в СМИ в связи с тем, что им неоднократно управлял экс-глава Саратова Олег Грищенко. В 2016 году он избрался депутатом Госдумы, а в 2017-м скоропостижно скончался — по данным «Газеты.Ru», от последствий рака мозга.

Когда политик еще занимал пост мэра, в 2015 году в небе над населенным пунктом в Лысогорском районе Саратовской области был замечен этот вертолет. ИА «ЖКХ-64» отмечало, что он «распугал жителей деревни», а Росавианадзор, полиция и прокуратура проверяли информацию по данному эпизоду.

Позднее журналисты выяснили, кому принадлежит Eurocopter. Как написали «Свободные новости», он находился в собственности компании «Хеликорп Групп». «По информации из правовых баз данных, воздушное судно в 2013 году принадлежало компании «Хеликорп Групп», которая сдавала вертолет в аренду ООО «Охотничье экскурсионное предприятие «Артемида». С 27 августа 2013-го единоличным учредителем этого экскурсионного предприятия является Дмитрий Олегович Грищенко. Таким образом, Олег Грищенко пользовался вертолетом, который арендовала компания его сына», — отмечает агентство.

По данным ИА «Стройсар», с сентября 2016 года учредителями компании «Хеликорп Групп» числятся Дмитрий Киреев и Дмитрий Грищенко, директором — Владислав Малышев. Кроме того, «Хеликорп Групп» имеет юридический адрес, совпадающий с юридическим адресом компании ООО «Бизнес инжиниринг». В 2002 году 52% акций «Бизнес инжиниринг» принадлежало Олегу Грищенко, а с 12 марта 2012-го единоличным владельцем этой компании стал Дмитрий Олегович Грищенко.