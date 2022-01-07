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Вертолет совершил жесткую посадку недалеко от населенного пункта в Башкирии

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Вертолет, на борту которого находились трое людей, совершил жесткую посадку вблизи населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Башкортостана. Об этом информирует ТАСС.

Информация о причинах происшествия уточняется. О состоянии пассажиров и экипажа пока ничего неизвестно.

По предварительным данным местной прокуратуры, частный вертолет совершал полет по маршруту Уфа — с. Павловка. Жесткая посадка произошла в 4 км от населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Республики Башкортостан.

Авария произошла 6 января около 23:20 мск с вертолетом марки AS350, бортовой номер RA-07219.

На место происшествия уже выехалb Уфимский транспортный прокурор, следователи СК России по Республике Башкортостан и спасательные службы.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в России резко выросло число жертв авиакатастроф.

В этом году в России произошло 25 катастроф, на две меньше, чем в 2020-м, число погибших в них достигло 110, а в прошлом году погиб 31 человек. Также выросло и число пострадавших: в прошлом году в происшествиях с самолетами и вертолетами пострадал 71 человек, в 2021-м — 159.

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