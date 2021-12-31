В аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга отменены и задержаны сотни рейсов

Более 200 авиарейсов в аэропортах Москвы отменены или задержаны, из отмененных более 75% — в Шереметьево. В пресс-службе аэропорта заявили, что отмены связаны с низкой загрузкой, решения об этом принимали авиакомпании. Несмотря на массовую отмену рейсов, Шереметьево работает в штатном режиме. Задержано также много рейсов в петербургском Пулково.

На фоне «желтого» уровня погодной опасности в Москве и Подмосковье в столичных аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово массово отменяются или задерживаются вылеты самолетов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

В Шереметьево отменено 157 рейсов, задержано – 15. В Домодедово всего три рейса отменено, задержано 17. Во Внуково – 20 рейсов задержано, отменено пять.

В Москве действует до полудня 2 января предупреждение о гололедице. Кроме того, до 3 января будет дуть сильный ветер, передает Гидрометцентр.

Однако причиной отмены большинства рейсов стало решение авиакомпаний. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу аэропорта Шереметьево. «Отмены ряда рейсов связаны с низкой загрузкой по решению авиакомпаний», — заявили там.

Кроме того, передает радио «Эхо Москвы», логистические компании предупреждают об увеличении сроков доставки посылок, отправленных к Новому году. По данным газеты «Ведомости», грузовые мощности аэропортов с огромным трудом справляются в условиях пикового спроса.

В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково задерживаются 42 авиарейсов, сообщает сайт аэропорта.

«Застряли в аэропорту пассажиры в Симферополь, Сочи, Мурманск, Дубай, Ереван, Анапу, Минск, Калининград, Казань, Ижевск, Милан, Баку», — сообщает корреспондент газеты Neva Today.

Сведения о вылетах объявляет в Пулково только сотрудник за стойкой, его плохо слышно из-за гама и толчеи. Пассажиры задержанных рейсов переживают из-за отсутствия конкретной информации и спертого воздуха.

При этом, по данным газеты, причины массовых задержек не сообщаются официально. По слухам, проблемы с вылетом могут быть связаны с «некими официальными мероприятиями».

Впоследствии слухи подтвердили в пресс-службе Пулково изданию 78.ru. «Незначительные ограничения в своевременном обслуживании регулярных рейсов связаны с возросшей на инфраструктуру аэропорта Пулково нагрузкой из-за проведения в Санкт-Петербурге специальных мероприятий», — говорится в сообщении.

27 декабря, четыре дня назад, РИА «Новости» сообщало, что следующие три дня в Петербурге проведет президент РФ Владимир Путин.

«Он будет там ближайшие три дня работать. Такая в целом неделя СНГ, неделя наших стратегических партнеров. Будут, конечно, и иные мероприятия», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.