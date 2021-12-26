В США авиакомпании отменяют рейсы из-за дефицита экипажей

Американские авиакомпании столкнулись с дефицитом пилотов и экипажей самолетов из-за пандемии — из-за этого снизилось количество рейсов, сообщает сообщает Associated Press со ссылкой на данные сайта FlightAware.

«Нехватка персонала из-за распространения штамма коронавируса «омикрон» по-прежнему приводит к отменам рейсов, и неясно, когда авиакомпания сможет возобновить работу в нормальном режиме», — заявила представитель United Airlines Мэдди Кинг.

В канун католического рождества, в субботу, 25 декабря, в Соединенных Штатах было отменено 690 рейсов. При этом, авиакомпании объявили о том, что в воскресенье, 26 декабря, будут отменены 250 рейсов.

Из-за отмены рейсов, во многих американских аэропортах начался хаос возле стоек регистраций и касс авиакомпаний.

Ранее житель Красноярска угрожал взорвать самолет из-за высоких цен на билеты.

Мужчина купил билет в одну сторону, а в другую решил купить потом. Однако цены из-за приближения Нового года поднялись, и он написал в техподдержку на сайте Utair. Мужчина обещал «беспрецедентное фаер-шоу» на борту и требовал отменить рейсы Москва – Красноярск и Москва – Сургут с 8 по 10 января. По его словам, лучше «терпеть убытки, чем жертвы».