Aviasales: 95% россиян в 2021 году путешествовали внутри страны

В 2021 году 95% россиян бронировали свои путешествия по направлениям внутри страны. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Aviasales.

На первом месте в топе направлений россиян оказалась Москва. Второе место досталось Санкт-Петербургу, третье распределили курорты Черноморского побережья, на четвертой строчке Краснодар, пятая позиция у городов Северного Кавказа.

Средний чек на авиабилеты по России составил 6 тыс. рублей, как в 2020 году. А средняя длительность путешествий внутри страны стала чуть меньше — 7 дней в 2021 году против 8 дней — в 2020-м.

Оставшиеся 5% россиян бронировали зарубежные рейсы. На первом месте оказалась Турция. Полет туда-обратно на одного человека обошелся бы в 13 тыс. рублей. Вторая строчка у Грузии (19 тыс. рублей). Замыкает тройку – ОАЭ, стоимость перелета туда составила 32 тыс. рублей. Среднее время пребывания за границей варьировалось от 8 до 11 дней.

В первый день возобновления регулярного авиасообщения с Тунисом, Багамами и Таиландом 9 ноября россияне стали интересоваться авиабилетами в Тунис более чем в пять раз (+420%) чаще, в сравнении со среднестатистическим показателем за день на предыдущей неделе. Таиландом — на 83%, а Индией — на 73%.