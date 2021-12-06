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Путин подписал закон о бюджетах Пенсионного фонда, ФСС и ФОМС

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал законы, предусматривающие бюджеты Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2022-2024 годы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в 2022 году предполагаемый доход бюджета Пенсионного фонда составит 10,032 трлн рублей, а в 2023-м и 2024-м — 10,591 трлн и 11,074 трлн рублей соответственно. Расходы же ПФР предусмотрены на уровне 10,154 трлн рублей в 2022 году, 10,574 трлн — в 2023 году и 11,167 трлн — в 2024 году.

Прогнозируемый объем доходов бюджета Фонда социального страхования в 2022 году предусмотрен в объеме 988,156 млрд, далее — 1,054 трлн и 1,125 трлн, а расходов — 944,117 млрд, 1,011 трлн и 1,076 трлн соответственно в 2022-2024 годы.

Размер доходов бюджета Фонда обязательного медицинского страхования в 2022 году составит 2,779 трлн рублей, в 2023 году — 2,925 трлн рублей, в 2024 году — 3,086 трлн рублей. При этом объем расходов на 2022 год ожидается в размере 2,801 трлн рублей, на 2023 год — 2,951 трлн рублей, на 2024 год — 3,12 трлн рублей.

Документом также устанавливается среднегодовой размер страховой пенсии: в 2022 году он составит 17,115 тыс. рублей, в 2023 году — 17,893 тыс. рублей, в 2024 году — 18,733 тыс. рублей, а также установлен размер материнского (семейного) капитала.

Документом устанавливается индексация социальных пенсий и пенсий по пенсионному обеспечению в 2022 году в размере 7,7%, в 2023 году — 2,5%, в 2024 году — 9,9%, индексация же страховой части — на уровне 5,9% в 2022 году, 5,6% — 2023-м, 5,5% — в 2024-м.

Ранее Минтруд РФ разработал новый порядок выплат пенсий. С 1 января 2022 года в России также вступят в силу новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением, утвержденные Минтрудом.

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