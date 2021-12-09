Путин: мигранты должны приезжать в Россию со знанием языка и законов

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека заявил, что мигранты из стран СНГ должны приезжать на работу в Россию, зная русский язык, российские законы и обычаи. Он призвал страны СНГ помочь в этом вопросе и заранее готовить своих жителей. Глава РФ также признался, что эмоционально отреагировал на сообщения о драке с участием мигрантов в московском метро.

Глава СПЧ Валерий Фадеев, обращаясь к президенту, заявил, что мигрантов, которые нарушают законы России, например, участвуют в массовых драках, должны быть высланы из страны. В то же время Фадеев отметил, что также нужно защищать и права мигрантов, не разрешая российским работодателям нанимать их без трудового контракта. «Это искажает рынок труда и препятствует найму на работу граждан РФ», — пояснил глава СПЧ.

Он обратил внимание, что зарплаты мигрантов в крупных городах уже в разы превышают зарплаты в некоторых российских регионах.

Путин ответил, что миграционная политика сейчас является одной из важнейших тем как для экономики, так и для «социального самочувствия» россиян.

«Нужно заниматься тем, чтобы те люди, которые хотели бы приехать к нам на работу, уже готовились к этой поездке в нашу страну и к работе здесь у себя на родине, изучали язык, наше законодательство, знали бы свои права, обычаи наших людей», — отметил глава России.

Он указал, что «здесь нужно действовать совместно» со странами СНГ. Президент уточнил, что уже обсуждал эту тему с зарубежными коллегами, в частности с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

«[Он] сказал, что и Узбекистан заинтересован в том, чтобы люди, которые приезжают в Россию на работу, были к ней готовы. И со своей стороны госорганы Узбекистана готовы содействовать этому процессу», — сообщил Путин.

Правительство периодически подсчитывает, сколько мигрантов нужно российской экономике. «Такие расчеты делаются, особенно по стройке. Мне [вице-премьер] Марат Хуснуллин докладывал неоднократно», — заявил Путин.

Участник заседания СПЧ адвокат Шота Горгадзе обратил внимание президента на драку в московском метро, когда трое приезжих жестко избили 25-летнего россиянина Романа Ковалева. Путин признался, что следил за ситуацией.

«Я наблюдал за тем, что происходит, за дискуссией, которые возникают в этой связи. Я разделяю во многом ваш эмоциональный настрой. У меня такие же эмоциональные оценки, как и у вас, поверьте. Честное слово, так оно и есть», — сообщил Путин.

В то же время он указал, что это «вопрос достаточно тонкий» и к нему нужно подходить «очень профессионально».

Что раньше предлагали делать с мигрантами

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в начале ноября призвал ввести обязательную геномную регистрации всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. Геномная регистрация — это взятие образца ДНК у человека. Сейчас в России ее должны проходить осужденные за некоторые категории преступлений, например, насильники.

По мнению Бастрыкина, геномная регистрация мигрантов позволит ужесточить контроль над миграционными процессами, затруднит въезд криминальных элементов и поможет раскрывать преступления, связанные с мигрантами. Позже стало известно, что СК готовит соответствующий законопроект.

МВД России в октябре предложило изменить порядок пребывания мигрантов и ввести три миграционных режима: краткосрочное пребывание, долгосрочное пребывание и постоянное проживание. Режим краткосрочного проживания позволит оставаться иностранцу в России до 90 дней. В дальнейшем мигранту придется либо покинуть территорию страны, либо получить разрешение на долгосрочное пребывание.

Также в МВД сообщили, что планируют упростить получение российского гражданства для иностранцев, которые получили в России образование.

Мэр Москвы Сергей Собянин в ноябре заявил, что на столичных стройках должно работать меньше мигрантов и больше россиян. «Другого качества люди [нужны], с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов», — попросил строительные компании градоначальник.

Чтобы сделать работу в строительном секторе привлекательнее для россиян, мэр предложил повысить зарплаты и улучшить условия работы.

Громкие преступления с участием мигрантов

Бастрыкин в ноябре предупредил, что в России растет число преступлений и противоправных действий, совершенных трудовыми мигрантами. Так, по его словам, за январь–июнь 2020 года в России было расследовано более 17 тыс. преступлений, совершенных иностранцами, а за первое полугодие 2021 года — почти 19 тыс.

За последнее время общественный резонанс вызвали сразу несколько конфликтов в Москве с участием приезжих. В начале октября произошел инцидент с Ковалевым. Он заступился за девушку в московском метро и в итоге оказался в больнице. Нападавших задержали и обвинили в покушении на убийство, а также применении насилия к полицейским, проводившим задержание. СК наградил Ковалева медалью за доблесть и отвагу, а Собянин поручил выплатить ему 2 млн рублей.

Позже в октябре в поезде столичной подземки произошла новая драка с мигрантами. По словам очевидцев, приезжие вновь приставали к женщине, за нее вступились пассажиры, в итоге мигрантов вывела из поезда полиция. В ноябре драка произошла в поезде Московского центрального кольца (МЦК). Как рассказывали очевидцы, мигранты начали приставать к пассажирке, в конфликт вмешались остальные люди в вагоне и начали избивать приезжих с криками «Езжай в свой аул», в итоге мигрантов выгнали из поезда.

В начале декабря трое человек — предположительно из Средней Азии — жестко избили мужчину в подземном переходе в Москве. Как писал Telegram-канал «Подъем», приезжие оскорбляли молодую пару, за них заступился проходивший мимо человек. В итоге мигранты напали на него, драка попала на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как нападавшие избивают мужчину на коленях ногами по голове. Приезжих пыталась отогнать сотрудница ГБУ «Гормост».