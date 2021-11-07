Возбуждено уголовное дело по факту массовой драки с мигрантами в Домодедове

Уголовное дело возбуждено после массового конфликта с дракой в подмосковном Домодедове. Об этом сообщили в пресс-службе главка МВД по Московской области.

«По факту драки, произошедшей 6 ноября в г. Домодедово, возбуждено Уголовное дело по ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство». В настоящее время сотрудники полиции доставили в УМВД семерых молодых людей, активно принимавших участие в конфликте», — говорится в сообщении.

6 ноября в Домодедово произошла массовая драка с участием местных жителей и мигрантов. В ходе конфликта были также слышны выстрелы. По информации из соцсетей, около 50 человек «неславянской национальности» избили 15 местных жителей.

Один из участников драки заявил, что конфликт был не на национальной почве, а после драки ее участники продолжили общаться. Прокуратура взяла на контроль проверку инцидента. Полиция сообщала, что задержала «наиболее активных» участников инцидента.