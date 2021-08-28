Собянин предупредил мигрантов о последствиях массовых драк в Москве

Полиция Москвы провела жесткие рейды после череды массовых драк мигрантов в столице, сообщил мэр города Сергей Собянин в личном блоге.

По словам мэра, за последние месяцы по итогам проверок было возбуждено 800 уголовных дел, депортировано около 200 человек, а 17,5 тыс. иностранных граждан запретили въезд в Россию.

«Кому-то это может показаться чрезмерным. Но так будет и впредь. Москва — город гостеприимный. Но будьте добры в гостях вести себя подобающим образом», — предупредил глава города.

Мэр столицы также обратил внимание, что за последнее время произошло несколько серьезных правонарушений и массовых драк в городе.

Ранее сообщалось, что более 20 мигрантов задержали за драку в столичном хостеле. Еще на юго-востоке Москвы произошла массовая драка, в ней участвовали почти 200 человек.

В июне в центре Москвы мигранты устроили конфликт со стрельбой. В результате никто не пострадал. После ссоры мигранты сели в машину и уехали.