Путин рассказал о своем самочувствии после ревакцинации

Российский президент Владимир Путин прошел ревакцинацию от коронавирусной инфекции. «Сегодня вот по вашей рекомендации и рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку «Спутником Лайт». Это называется ревакцинация», — сказал он на встрече с замдиректора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.
Глава государства отметил, что после прививки чувствует себя хорошо: «Что касается безболезненности, то два часа назад мне сделали, я ничего не чувствую. Нормальное состояние, все нормально».
Первые две прививки «Спутником V» Путин сделал прошлой весной: в конце марта - середине апреля. Логунов отметил, что эффективность первой вакцинации от коронавируса снижается через шесть-восемь месяцев: «Мы, естественно, видим снижение, причем не драматическое падение».
Логунов отметил, что врачи рекомендуют проходить ревакцинацию спустя полгода. «Причем у нас прописано, я считаю, очень правильно, в наших методических рекомендациях, что через полгода [нужна ревакцинация] в неблагоприятных эпидусловиях — неблагоприятные условия определяет Роспотребнадзор и главный санитарный врач, — а в условиях, когда у нас нет такого большого пандемического, эпидемического подъема, вакцинация возможна и будет рекомендована раз в год», — добавил он на встрече с Путиным.
Новые препараты от COVID-19
На встрече была также затронута тема новых вакцин от коронавируса. В том числе Логунов отчитался президенту о назальной вакцине на основе «Спутника V», которую планируется выпустить в свет уже в ближайшее время. В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил центру проводить испытания с участием добровольцев.
«Разработали такой препарат и в ближайшее время планируем внедрить его в практику, осталось провести через клинические исследования, и мы планируем, что, конечно, нужно будет внедрять, и это будет дополнительным [барьером]», — считает замдиректора центра им. Гамалеи.
По его словам, этот препарат будет вводиться безболезненно. Кроме того, при его использовании были замечены минимальные побочные эффекты.
«И плюс мы будем достигать самого важного: после первичной вакцинации парентерально у нас будет системный иммунитет, после дополнительной интраназальной иммунизации у нас будет создаваться дополнительный барьер в виде иммунитета в верхних дыхательных путях», — отметил Логунов.
При этом российский президент вызвался участвовать в эксперименте по применению этой назальной вакцины от CОVID-19. Медик ответил, что нужно сначала подписать согласие. «Договорились, обязательно подпишу. Прямо сегодня можно это сделать», — согласился Путин.
Вместе с тем специалисты ожидают, что к январю им разрешат провести клинические исследования нового препарата от коронавируса на основе моноклональных антител. «Это аналог препарата, которым лечили [экс-президента США] Дональда Трампа. Препарат уже в высокой степени готовности», — заверил Логунов.
Он рассказал Путину, что эксперименты на трансгенных животных показали 100-процентную защиту. «В ближайшее время мы выходим в клинические исследования, я надеюсь, что это будет в январе месяце, мы получим разрешение. Надеюсь, что в ближайшие месяцы — три-четыре-пять — мы получим одобрение, это будет зависеть от скорости набора добровольцев», — добавил он.
Помимо этого, центр им. Гамалеи окончил первую-вторую фазу клинических исследований вакцины от коронавируса для детей. Логунов отметил, что дозировка препарата пересчитана на массу тела ребенка с учетом возрастных характеристик иммунитета.
«Показана очень хорошая переносимость. Во-первых, подобрана безопасная доза для детей, и показано, что в среднем иммуногенность (количество антител) детской популяции существенно превышает иммуногенность во взрослой», — добавил специалист.
Прививка от коронавируса и гриппа
Во время встречи Путин спросил у Логунова, насколько безопасно делать прививку от гриппа и от коронавируса одновременно.
«Когда я делал прививку полгода назад, сколько уже прошло времени, мне говорили, что нельзя делать сразу, допустим, прививку после гриппа», — отметил глава государства. Президент добавил, что ему рекомендовали сделать между прививками перерыв в один месяц.
Логунов заверил, что эксперименты по одновременному введению прививок от COVID-19 и от гриппа показали значительное усиление эффективности вакцины против гриппа.
Хотя в то же время он выразил мнение, что стоит подождать 14 дней. «В настоящее время достаточно выждать две недели, на мой взгляд, потому что это как раз тот срок, который связан с первичными воспалительными реакциями, которые полностью проходят за две недели», — сказал он президенту России.
Замдиректора центра им. Гамалеи обратил внимание, что необходимо и дальше «держать руку на пульсе». «Мы не успокаиваемся на каких-то цифрах и локальных успехах, потому что вирус, действительно, меняется и, соответственно, не дает почивать на лаврах совсем», — подчеркнул он.