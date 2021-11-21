Путин рассказал о своем самочувствии после ревакцинации

Президент России ревакцинировался «Спутником Лайт», спустя семь месяцев после первой прививки. Затем он встретился с замдиректора центра им. Гамалеи Денисом Логуновым. Тот рассказал Путину, что специалисты центра разрабатывают несколько видов вакцин. Но Логунов подчеркнул, что вирус «не дает почивать на лаврах». Со своей стороны, российский президент вызвался участвовать в эксперименте по применению назальной вакцины от CОVID-19.

Российский президент Владимир Путин прошел ревакцинацию от коронавирусной инфекции. «Сегодня вот по вашей рекомендации и рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку «Спутником Лайт». Это называется ревакцинация», — сказал он на встрече с замдиректора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

Глава государства отметил, что после прививки чувствует себя хорошо: «Что касается безболезненности, то два часа назад мне сделали, я ничего не чувствую. Нормальное состояние, все нормально».

Первые две прививки «Спутником V» Путин сделал прошлой весной: в конце марта - середине апреля. Логунов отметил, что эффективность первой вакцинации от коронавируса снижается через шесть-восемь месяцев: «Мы, естественно, видим снижение, причем не драматическое падение».

Логунов отметил, что врачи рекомендуют проходить ревакцинацию спустя полгода. «Причем у нас прописано, я считаю, очень правильно, в наших методических рекомендациях, что через полгода [нужна ревакцинация] в неблагоприятных эпидусловиях — неблагоприятные условия определяет Роспотребнадзор и главный санитарный врач, — а в условиях, когда у нас нет такого большого пандемического, эпидемического подъема, вакцинация возможна и будет рекомендована раз в год», — добавил он на встрече с Путиным.

Новые препараты от COVID-19

На встрече была также затронута тема новых вакцин от коронавируса. В том числе Логунов отчитался президенту о назальной вакцине на основе «Спутника V», которую планируется выпустить в свет уже в ближайшее время. В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил центру проводить испытания с участием добровольцев.

«Разработали такой препарат и в ближайшее время планируем внедрить его в практику, осталось провести через клинические исследования, и мы планируем, что, конечно, нужно будет внедрять, и это будет дополнительным [барьером]», — считает замдиректора центра им. Гамалеи.

По его словам, этот препарат будет вводиться безболезненно. Кроме того, при его использовании были замечены минимальные побочные эффекты.

«И плюс мы будем достигать самого важного: после первичной вакцинации парентерально у нас будет системный иммунитет, после дополнительной интраназальной иммунизации у нас будет создаваться дополнительный барьер в виде иммунитета в верхних дыхательных путях», — отметил Логунов.

При этом российский президент вызвался участвовать в эксперименте по применению этой назальной вакцины от CОVID-19. Медик ответил, что нужно сначала подписать согласие. «Договорились, обязательно подпишу. Прямо сегодня можно это сделать», — согласился Путин.

Вместе с тем специалисты ожидают, что к январю им разрешат провести клинические исследования нового препарата от коронавируса на основе моноклональных антител. «Это аналог препарата, которым лечили [экс-президента США] Дональда Трампа. Препарат уже в высокой степени готовности», — заверил Логунов.

Он рассказал Путину, что эксперименты на трансгенных животных показали 100-процентную защиту. «В ближайшее время мы выходим в клинические исследования, я надеюсь, что это будет в январе месяце, мы получим разрешение. Надеюсь, что в ближайшие месяцы — три-четыре-пять — мы получим одобрение, это будет зависеть от скорости набора добровольцев», — добавил он.

Помимо этого, центр им. Гамалеи окончил первую-вторую фазу клинических исследований вакцины от коронавируса для детей. Логунов отметил, что дозировка препарата пересчитана на массу тела ребенка с учетом возрастных характеристик иммунитета.

«Показана очень хорошая переносимость. Во-первых, подобрана безопасная доза для детей, и показано, что в среднем иммуногенность (количество антител) детской популяции существенно превышает иммуногенность во взрослой», — добавил специалист.

Прививка от коронавируса и гриппа

Во время встречи Путин спросил у Логунова, насколько безопасно делать прививку от гриппа и от коронавируса одновременно.

«Когда я делал прививку полгода назад, сколько уже прошло времени, мне говорили, что нельзя делать сразу, допустим, прививку после гриппа», — отметил глава государства. Президент добавил, что ему рекомендовали сделать между прививками перерыв в один месяц.

Логунов заверил, что эксперименты по одновременному введению прививок от COVID-19 и от гриппа показали значительное усиление эффективности вакцины против гриппа.

Хотя в то же время он выразил мнение, что стоит подождать 14 дней. «В настоящее время достаточно выждать две недели, на мой взгляд, потому что это как раз тот срок, который связан с первичными воспалительными реакциями, которые полностью проходят за две недели», — сказал он президенту России.

Замдиректора центра им. Гамалеи обратил внимание, что необходимо и дальше «держать руку на пульсе». «Мы не успокаиваемся на каких-то цифрах и локальных успехах, потому что вирус, действительно, меняется и, соответственно, не дает почивать на лаврах совсем», — подчеркнул он.