В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для жителей старше 60 лет

Документ вносит изменения в постановление санитарного врача Петербурга от 12 октября 2021 года. По нему работодатели должны вакцинировать от COVID-19 не меньше 80% сотрудников ряда сфер. Новое постановление расширяет перечень тех, кому необходимо вакцинироваться.

Люди, которые подпадают под новое требование, должны привиться первой дозой вакцины (либо ее однокомпонентным аналогом) до 15 декабря, второй дозой — до 15 января. Среди хронических заболеваний, при которых необходима прививка — заболевания бронхо-легочной, сердечно-сосудистой, эндокринных систем, в том числе сахарный диабет и ожирение. В перечень тех, кого затрагивает обязательная вакцинация, также добавили совершеннолетних студентов, которые проходят практику вне образовательных организаций.

В начале октября глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец назвал темпы вакцинации пожилых неудовлетворительными. По его словам, из 1,3 млн пожилых петербуржцев прививку сделали лишь 526 тыс. человек. По состоянию на 5 ноября, коллективный иммунитет в городе достиг 63,7%. Полностью вакцинировались более 2 млн жителей.

Петербург стал первым российским регионом, который сделал вакцинацию против коронавируса обязательной для всех пожилых. Ранее их стремились защитить от инфекции различными ограничениями. Например, принудительной самоизоляцией или блокировкой льготного проезда.

Вакцину в качестве обязательной меры вводили только для сотрудников ряда сфер (к концу октября к этой мере прибегли во всех регионах). В Петербурге, в частности должны вакцинироваться 80% работников общественного транспорта и такси, общепита, торговли, предприятий бытовых услуг, салонов красоты, театров и кинотеатров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что подобное требование не отменяет добровольность прививки. Он отметил, что сотрудники которые не хотят прививаться, могут просто уволиться.

Президент России Владимир Путин в октябре говорил, что вакцинация против коронавируса может стать для россиян обязательной только если ее внесут в общенациональный календарь прививок.

«Но дело ведь не в обязательности, я на самом деле не поддерживаю обязательность. Вот почему — любое навязанное решение можно обойти», — отметил тогда Путин.

Песков в июне заявил, что о введении обязательной вакцинации по всей стране «речи не идет». Однако осенью заболеваемость COVID-19 и сопутствующая смертность в стране начали расти рекордными темпами. За последние сутки в России умерли 1211, заболевших 39 160, это новый максимум с начала пандемии. Общее число умерших, по данным оперативного штаба, превысило 249 тыс. человек. В Петербурге за минувшие сутки умерли 88 зараженных, всего за время пандемии в городе скончались 24 640 больных.

Кремль связал ухудшение эпидемиологической ситуации с «непозволительно маленьким» уровнем вакцинации. Песков в конце октября повторил, что правительство не рассматривает введение обязательной вакцинации, но добавил, что власти следят за ситуацию, которая «не внушает оптимизма». «Смотрим дальше, как развивается ситуация. Изо дня в день она меняется. Цифры пока не являются поводом для оптимизма. Пока смотрим дальше», — сказал он.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов говорил, что принудительная вакцинация в России незаконна. То же отмечал заслуженный врач России, член Совета Федерации Владимир Круглый. Юрист Светлана Тетерникова поясняла, что прививку по эпидемическим показаниям, к какой относится вакцинация против COVID-19, нельзя делать без согласия самого человека. Кроме того, от вакцинации можно отказаться по медицинским противопоказаниям. В то же время эксперт указала на ч. 3 ст. 55 Конституции, где говорится, что права и свободы человека могут быть ограничены федеральным законом в той мере, в какой это необходимо для защиты здоровья и прав и законных интересов других граждан.

Некоторые специалисты выступают за введение принудительной вакцинации. Среди них главврач больницы для больных COVID-19 в Коммунарке Денис Проценко, он считает это единственным выходом в сложившихся условиях. Вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков заявил, что люди, которые сейчас сопротивляются вакцинации, потом будут благодарны, если их все-таки заставят привиться.

В то же время кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Илья Акинфиев говорил «Газете.Ru», что обязательный характер вакцинации психологически только отталкивает человека. Специалист считает, что в этом случае лучше сработают убеждения в пользе и необходимости прививки. Пока, по его мнению, население недостаточно информировано. С этим согласен вице-спикер Госдумы Петр Толстой, он призвал говорить с россиянами «гораздо глубже и аргументированнее», чтобы получить доверие граждан к вакцине.

По мнению Толстого, связанная с коронавирусом информационная компания в России полностью провалилась. В Кремле признали, что в плане информационного разъяснения было сделано «не все, что нужно было сделать». Песков при этом уточнил, что никакого перезапуска кампании по пропаганде вакцинации в России «быть не может», потому что кампания ведется в медиа «на постоянной основе».