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Мишустин назвал регионы-лидеры по росту заболеваемости коронавирусом

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в трех российских регионах превысил среднероссийские показатели. Об этом заявил глава правительства в ходе заседания координационного совета, сообщает РИА «Новости».

«В трех субъектах Российской Федерации — в Хабаровском крае, Самарской и Омской областях — рост заболеваемости превысил среднероссийские показатели и составил более 15%», — сказал Мишустин.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в России выявили 39 160 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 32 036 человек, умерли — 1 211. Это новый рекорд по числу смертей от коронавируса за сутки.

Больше всего случаев инфицирования было зафиксировано в Москве (5 287), Московской области (2 818), Петербурге (2 680), Самарской области (1 783) и Крыму (803).

За все время пандемии коронавирус подтвердился у 8 873 655 жителей России, вылечились 7 619 596, скончались 249 215.

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