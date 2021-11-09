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Общество

Власти подвели итоги нерабочих дней

Собянин рассказал об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве

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Петр Ковалев/ТАСС
Частичный локдаун в России в начале ноября позволил переломить ситуацию с коронавирусом, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Однако расслабляться рано, а текущая неделя является принципиальной для принятия «дальнейших решений», отметил мэр Москвы Сергей Собянин. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что ограничения необходимо сохранять.

Введение в регионах РФ режима нерабочих дней помогло переломить ситуацию с коронавирусом. Об этом на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА «Новости».

«Эти меры позволили переломить ситуацию, и очень правильно, что ряд регионов — пять регионов — приняли решение о продлении режима нерабочих дней», — отметил он.

По его словам, прирост по числу госпитализаций замедлился на прошлой неделе. При этом темпы вакцинации сохранялись. Министр заявил, то за время нерабочих дней прививки сделали 3,7 млн россиян.

Режим нерабочих дней продлен в Томской, Новгородской, Смоленской, Курской и Челябинской областях. Активнее всего прививаются от COVID-19 жители Тюменской, Пензенской и Липецкой областей, а также Калмыкии и Чукотки.

«В трех субъектах Российской Федерации — в Хабаровском крае, Самарской и Омской областях — рост заболеваемости превысил среднероссийские показатели и составил более 15%», — сказал также глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Принципиальная неделя

Расслабляться и «складывать ручки» нельзя, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Необходимо продолжать работу над улучшением эпидемиологической ситуации. Однако процесс распространения коронавируса в столице замедлился, отметил он.

«Надеюсь, что ситуация будет более или менее стабильная. Надо дальше работать над тем, чтобы ситуация улучшалась», — сказал Собянин.

Он добавил, что число госпитализаций после введения нерабочих дней в Москве снизилось на 4%, а объем пневмоний – на 18%. За неделю привились от коронавируса около 100 тыс. москвичей. Тем не менее окончательные выводы делать пока рано.

«Эта неделя для нас является принципиальной. Посмотрим, какие будут показатели, на их основании будем принимать дальнейшие решения», — заявил Собянин.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь отметила, что для стабилизации ситуации с COVID-19 в регионах необходимо сохранить ограничительные меры. При этом важно усилить контроль за соблюдением этих мер, добавила главный санитарный врач страны.

Накануне врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов рассказал URA.RU, когда и как скажется на заболеваемости COVID-19 режим нерабочих дней.

«Пока трудно дать оценку по этому периоду. Нужно будет посмотреть, как будет на следующей неделе. Пока оценку давать преждевременно, тем более в ряде регионов этот период продлен», — сказал Выгоняйлов.

Он отметил, что также преждевременно оценивать эффективность прививочной кампании — «к вакцинации население повернулось лицом только пару недель назад, то есть те, кто уже начали, они еще не сделали вторую дозу».

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в России выявили 39 160 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 32 036 человек, умерли — 1 211. Это новый рекорд по числу смертей от коронавируса за сутки.

Больше всего случаев инфицирования было зафиксировано в Москве (5 287), Московской области (2 818), Петербурге (2 680), Самарской области (1 783) и Крыму (803).

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