Адвокат: экс-морпеху США в российской колонии запрещают переписываться

Осужденный за нападение на полицейских американец Тревор Рид объявил голодовку в мордовской колонии, сообщил его адвокат. Заключенный жалуется на систематические нарушения его прав и уже несколько дней отказывается от пищи. В то же время УФСИН информацию о голодовке опровергает. В США Рида считают несправедливо осужденным и неоднократно требовали его освободить.

Гражданин США Тревор Рид, который был приговорен в России к девяти годам колонии за нападение на полицейских и отбывает наказание в колонии Мордовии, объявил голодовку. Об этом «Газете.Ru» рассказали его адвокаты Сергей Никитенков и Виктория Буклова, с их слов американец не принимает пищу с 4 ноября. Защита пояснила, что в колонии множество раз нарушали права заключенного.

В частности, Рида не единожды и, по его собственному мнению, незаконно отправляли в штрафной изолятор (ШИЗО, туда временно переводят нарушителей режима. В изоляторе заключенных ограничивают в правах, например, запрещают свидания и телефонные разговоры — прим. ред.). Кроме того, американцу не дают переписываться на родном языке, хотя у него есть такое право. Никитенков пояснил, что в колонии для этого должен быть штатный переводчик, чтобы администрация могла проверять письма. Однако в России переводчики есть далеко не во всех местах отбывания наказания.

«Но дело в том, что он жалуется, администрация дает ему право, потом через неделю прекращает это делать. Вот так вот идет постоянно. Поэтому, когда Тревор говорит об этих нарушениях, у нас, у защитников, нет основания ему не доверять», — сказал Никитенков.

Также Рид жалуется на медицинское обеспечение, которое «не представляет собой нормальный уровень».

«У Тревора проблемы со здоровьем. У них эта информация есть в деле», — добавил адвокат.

Весной у Рида выявили коронавирус. При этом американское посольство в России жаловалось, что консула США не пускают к заключенному и администрация колонии не предоставляет информацию о состоянии его здоровья.

В свою очередь УФСИН по Мордовии опровергло сообщения о голодовке Рида и заявило, что он принимает пищу согласно внутреннему распорядку. «Осужденный Рид с заявлением об объявлении голодовки к администрации учреждения не обращался», — указала служба. УФСИН добавило, что Рид отбывает наказание «в строгом соответствии с российским законодательством» и сотрудники исправительного учреждения не допускали никаких нарушений в общении с осужденным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию с голодовкой Рида.

Кто вы, мистер Рид

Американец Тревор Рид приехал в Россию как турист и поселился в Москве, где его задержали летом 2019 года. Рид поругался на улице с двумя женщинами, на вызов прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. По версии обвинения, они попытались успокоить мужчину, однако тот проявил агрессию к полицейским. Рида решили отвезти в отделение и силой усадили в служебную машину. По дороге он не успокоился, напал на водителя, ударил второго полицейского и создал угрозу ДТП. Американца обвинили в применении насилия к правоохранителям (ч. 2 ст. 318 УК). В июле прошлого года московский суд приговорил его к девяти годам колонии общего режима, в том же месяце осужденного этапировали в одну из мордовских колоний. Суд также взыскал с Рида по 100 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда в пользу двоих потерпевших полицейских.

Сам Рид вину не признал. Он заявил, что во время драки был пьян и ничего не помнит. Экспертиза подтвердила, что на момент задержания Рид находился в состоянии тяжелого опьянения.

На родине Рид учился в Университете Северного Техаса, до учебы служил в морской пехоте США. Его семья рассказывала, что Рид был членом корпуса морпехов, которые охраняли администрацию бывшего американского лидера Барака Обамы.

Американская сторона считает наказание Рида неоправданным. Так, посол США в России Джон Салливан назвал процесс Рида «театром абсурда».

«Гражданин США Тревор Рид был осужден и приговорен к девяти годам лишения свободы в российской тюрьме на основании таких нелепых доказательств, что даже судья смеялся. Это просто театр абсурда», — сообщил Салливан.

В конгрессе США дело Рида считают политически мотивированным. В палате представителей потребовали освободить его.

Российское посольство в США в ответ на призывы освободить некоторых американских заключенных в российских тюрьмах посоветовало американским парламентариям заняться своими проблемами. «Десятки тысяч граждан США ежедневно сталкиваются здесь с негуманным обращением и лишены доступа к адекватной медпомощи. <...> Может быть парламентариям пора заняться решением проблем внутри своей собственной страны?» — указало посольство.

Родители Рида надеялись, что его могут освободить после встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, которая прошла летом. Источник «Интерфакса» отмечал, что Рид фигурирует в списке американцев, содержащихся в местах лишения свободы в России, который ФСИН передала в МИД России перед встречей президентов. Позже сообщалось, что Байден в ходе встречи с Путиным хотел поднять тему освобождения осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана, о Риде речи не было. Песков, отвечая на вопрос, обсуждали ли президенты двух стран сроки и дедлайны по обмену заключенными, заявил, что в этом случае «не может быть никаких дедлайнов».