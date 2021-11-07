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Общество

«Они потом благодарить будут, если их заставят это сделать»

Вирусолог Чумаков: считаю, что должна быть принудительная вакцинация от COVID-19

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Александр Демьянчук/ТАСС
Сын основателя центра иммунобиологии Михаила Чумакова — Петр Чумаков — признал, что обязательная вакцинация от коронавируса является непопулярной вещью. Но, тем не менее, он ее поддерживает. Вирусолог объяснил, что без тотальной прививки вирус будет мутировать дальше, ставить новые вызовы перед медиками и ученымм. В России прививка от COVID-19 де-юре добровольная, но во всех регионах она обязательна для некоторых категорий работников.

Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта вирусолог Петр Чумаков заявил, что поддерживает идею обязательной вакцинации всех граждан от коронавируса. Об этом он сообщил в эфире «Радио России».

«Это очень непопулярно, конечно, то, что я скажу, но я считаю, что должна быть принудительная вакцинация. Вот могут меня там распять просто. Но я думаю, что во имя этих людей, которые сейчас сопротивляются, они потом благодарить будут, если их заставят это сделать», — заявил Чумаков.

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Петр Чумаков

Петр Чумаков

scientificrussia.ru

Петр Чумаков — сын вирусолога Михаила Чумакова, который испытывал и ввел в оборот вакцину от полиомелита в конце 50-х — начале 60-х годов прошлого века. В честь Михаила Чумакова назван Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов РАН, который в прошлом году разработал отечественную вакцину от коронавируса «КовиВак».

Во время эфира вирусолог подчеркнул, что о низких темпах вакцинации от COVID-19 в России «надо кричать», поскольку новые варианты коронавируса ставят перед учеными и медиками все более и более сложные задачи. В качестве примера он привел дельта-вариант вируса, который сейчас превалирует в РФ и мире: из-за этой мутации властям пришлось повысить планы прививочной кампании до 80% населения.

«Если дальше так будет продолжаться — будет еще следующий [вариант], «эпсилон», например, какой-нибудь, то возможно, что надо и 90% будет, понимаете, поголовно», — добавил Чумаков.

Поддержку антиваксеров отдельными представителям научного и медицинского сообщества он назвал недопустимой, а доводы антипрививочников — абсурдными. Он также согласился с тем фактом, что из-за глобальности пандемии COVID-19 победить ее в отдельно взятой стране невозможно, нужны коллективные усилия всего мира.

Идея обязательной вакцинации активно обсуждается властями, экспертными сообществом и гражданами в последние недели на фоне резкого повышения уровня заболеваемости в стране осенью. Прививка от коронавируса не включена в национальный календарь и юридически в России является добровольной. Это неоднократно подчеркивал и президент России Владимир Путин и другие руководители страны. Однако во всех регионах введена обязательная вакцинация от COVID-19 для отдельных категорий граждан. За отказ от инъекции работодатель имеет право отстранять сотрудника.

Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Илья Акинфиев в беседе с «Газетой.Ru» в конце октября заявлял, что введение принудительной вакцинации отрицательно скажется на ее темпах. «Все обязательное и принудительное по природе человека отталкивает. Поэтому как раз обязательная и принудительная вакцинация даст гораздо хуже ответ, чем убеждение», — говорил он.

По словам эксперта, низкий спрос на вакцинацию связан с недостаточным информированием людей о проблеме, и властям необходимо работать именно в этом направлении. Если же сделать прививку обязательной, это вызовет шквал недовольства граждан и только сократит число тех, кто собирался привиться, считает Акинфиев.

Вместе с тем вице-спикер Госдумы Петр Толстой признавал, что государство провалило информационную кампанию по борьбе с коронавирусом, а принудительные меры и доводы «мы сказали — а вы делайте» не работают. Он считает, что эксперты не смогли объяснить гражданам безопасность и эффективность вакцин, говорить с ними на одном языке.

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