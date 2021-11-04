Росздравнадзор будет сообщать о противниках вакцинации в силовые структуры

Борьба с противниками вакцинации от коронавирусной инфекции в России продолжается. Очередным ее этапом стали новые правила Росздравнадзора, который теперь будет сообщать об антипрививочниках в следственные органы и прокуратуру. В первую очередь, это коснется медработников, агитирующих против вакцинации. Первые прецеденты уже есть.

Росздравнадзор направил в свои территориальные органы письмо c требованием сообщать в силовые структуры о гражданах, которые принимают участие в информационных кампаниях по противодействию вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил «Медвестник».

Подлинность документа за подписью главы ведомства Анны Самойловой порталу подтвердили в пресс-службе Росздравнадзора, а также в одном из его территориальных органов. Особое внимание в случаях с антиваксерами, активно распространяющих информацию об опасности, неэффективности или неправомерности прививки от коронавируса, будут уделять медицинским работникам.

Сотрудники Росздравнадзора должны будут сообщать в следственные органы и прокуратуру о гражданах, «деятельность которых имеет признаки правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрено ст. 207.1 и 207.2 УК Российской Федерации», говорится в письме.

Статья 207.1 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан) предполагает максимальное наказание в виде ограничения свободы до 3 лет. Кроме того, виновных по этой статье могут приговорить к штрафу до 700 тыс. руб. или обязательным и исправительным работам. Статья 207.2 УК применяется, если заведомо ложная информация уже повлекла тяжкие последствия. Приговоры по ней строже: лишение свободы до 5 лет, штрафы до 2 млн руб. или же принудительные (обязательные) работы.

Как следует из письма, поручение органам Росздравнадзора было дано после октябрьского совещания в оперштабе по борьбе с пандемией COVID-19. На нем обсуждалось противодействие антипрививочникам. По информации «Медвестника», Минздрав настроен крайне жестко по отношению к активистам этого движения.

2 ноября руководитель Росздравнадзора по Ростовской области Татьяна Полинская сообщила, что ведомство уже направило в региональную прокуратуру пять заявлений с просьбой проверить фейковую информацию о вреде вакцинации.

«Росздравнадзор проводит мониторинг распространения заведомо ложной информации о вреде вакцинации от коронавируса. И на сегодняшний день в прокуратуру Ростова-на-Дону направлено пять заявлений», — заявила Полинская.

С требованиями оказывать жесткое противодействие всем противникам вакцинации от COVID-19 в последние недели выступают политики, общественники, ученые, знаменитости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский напомнил, что для антипрививочников есть уголовная статья. «Если хоть кто-то занимает позицию против прививки, вплоть до уголовного наказания. У нас есть статья в Уголовном кодексе», — сказал депутат. Он предложил арестовывать политиков, которые выступают против вакцинации.

Член-корреспондент Российской академии наук вирусолог Александр Лукашев предлагал вводить штрафы за отказ от вакцинации. Ученый отметил, что лечение одного коронавирусного больного в госпиталях обходится бюджету минимум в 200 тыс. руб. И при таких затратах меры финансового воздействия на тех, кто не привился, ему кажутся разумными.

В России прививочная кампания от коронавируса идет с декабря прошлого года. Власти неоднократно отмечали, что вакцинация от COVID-19 в стране добровольная, однако во всех регионах введена обязательная прививка для отдельных категорий граждан (в первую очередь, для тех, чьи профессии связаны с общением с людьми и пребыванием в местах их скопления). За отказ от такой обязательной вакцинации предусмотрена ответственность вплоть до увольнения.

Вместе с тем вице-спикер Госдумы Петр Толстой признавал, что государство провалило информационную кампанию по борьбе с коронавирусом, а принудительные меры и доводы «мы сказали — а вы делайте» не работают. Он считает, что эксперты не смогли объяснить гражданам безопасность и эффективность вакцин, говорить с ними на одном языке.

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев констатировал, что противника вакцинации, решившего не делать прививку от коронавируса, практически невозможно переубедить. «Этого человека почти невозможно переубедить, потому что в том же интернете он будет искать себе все те данные, все те статьи и доклады, которые подтверждают его антивакцинальную точку зрения», — объяснял медик.

В России уже есть случаи массового увольнения из-за отказа вакцинироваться. Самый последний — увольнение всего штата сотрудников скорой помощи в городе Облучье Еврейской автономной области. Руководитель местного Роспотребнадзора Павел Копылов постановил начать вакцинацию не менее 80% коллективов учреждений здравоохранения с 15 ноября. В итоге 15 человек написали заявление по собственному желанию.

Как сообщил один из уволившихся медработников, о своем решение руководство они предупредили заранее. «До 15 ноября будем работать. Мы все подрабатываем в ковидном госпитале. В постоянном контакте с пациентами. У нас иммунитет давно выработался», — объяснил он.

Летом СМИ со ссылкой на профсоюзы сообщали, что в Москве увольняют и отстраняют от работы сотрудников метро и водителей трамваев за отказ от вакцинации. Позже в столичном департаменте транспорта назвали эту информацию фейком. В мэрии отметили, что никаких обращений и жалоб о нарушении прав не поступало.

Результаты проведенного сайтом «Зарплата.ру» опроса показали, что как минимум 10% работников готовы уволиться, если руководство будет требовать от них привиться от COVID-19. Чаще всего о таком решении заявляют молодые люди до 24 лет. Треть респондентов в принципе не собираются делать инъекцию.