Как регионы борются с COVID-19

Во многих российских регионах принимают дополнительные меры для борьбы с распространением коронавируса. В том числе и весьма неординарные. Подробнее о них — в материале «Газеты.Ru».

Возраст удаленки снижается

На фоне сложной эпидемиологической ситуации власти Карелии приняли решение перевести непривитых жителей старше 45 лет на дистанционную работу — такое требование вводится с 10 декабря. А уже с 20 ноября на «удаленку» отправят невакцинированных и непереболевших сотрудников старше 50 лет. В управлении пресс-службы главы республики пояснили, что эта мера не распространяется на организации, имеющие паспорт коллективного иммунитета к коронавирусу.

Режим самоизоляции для лиц старше 60 лет, напомним, действует во многих субъектах РФ (в том числе в Москве, Белгородской и Нижегородской областях). В некоторых из них он касается только непривившихся и непереболевших людей и носит рекомендательный характер.

Остановить транспорт

В отдельных городах Хакасии и Тувы остановили работу общественного транспорта.

В частности, на период действия нерабочих дней — с 30 октября по 7 ноября — приостановлена работа общественного транспорта в столице республики Тыва Кызыле. Соответствующий указ, в котором также содержатся и другие ограничения и меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, подписал глава республики.

Общественный транспорт в Абакане, Черногорске и Саяногорске (Хакасия) остановили 28 октября. Он может быть вновь запущен после 7 ноября — глава республики Валентин Коновалов уточнил, что окончательное решение будет принято 5 ноября на заседании оперативного штаба. Многие раскритиковали эту меру как бессмысленное ограничение, которое привело к резкому росту цен на услуги такси (кроме того, даже по завышенным ценам заказать машину было весьма сложно, так как машин на всех желающих не хватало), отмечает «Хакасия Информ».

Добавим, что в республике также пока действует комендантский час — с 22:00 до 6:00.

«Ковидные» паспорта школьников

Кроме того, в Туве могут ввести «ковидные» паспорта для школьников — об инициативе 3 ноября рассказали на заседании местного оперативного штаба.

«Это вынужденная мера, которая позволит проводить мониторинг заболеваемости и вакцинированности среди семей учеников, тем более что есть все предпосылки проведения антиковидной иммунизации среди детей», — сообщили в пресс-службе главы правительства региона.

В документе будет содержаться информация об эпидемиологическом статусе членов семьи или людей, с которыми фактически проживает ребенок школьного возраста, добавили в администрации.

Впрочем, в Госдуме и Совете Федерации эту инициативу уже раскритиковали.

QR-коды при посадке на самолет

С 23 ноября будут требоваться QR-коды о прохождении вакцинации при посадке на авиатранспорт по всем направлениям Камчатского края, а также на часть междугородных маршрутов автобусов, сообщил глава региона Владимир Солодов.

Проезд и перелет будут разрешены при предъявлении сертификата переболевшего (либо QR-кода, который это подтверждает), если с даты выздоровления прошло не больше полугода. В случае наличия противопоказаний к прививке необходимо предъявить справку, уточняет пресс-служба правительства Камчатского края.

«Начиная с 23 ноября, мы будем вводить этот инструмент для межмуниципальных перевозок как авиационным, так и наземным транспортом. Он позволит избежать необходимости прохождения тестирования перед каждым перелетом или поездкой, но одновременно позволит обеспечить безопасность для тех, кто будет перемещаться между нашими районами», — пояснил Солодов.

В свою очередь, власти Хабаровского края решили с декабря ввести проверку QR-кодов в здании аэропорта и при продаже авиабилетов.

«Ни прилететь, ни улететь без QR-кода будет невозможно. Этот вопрос сейчас обсуждается», — рассказал зампред правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Комментируя эту идею, в авиакомпании «Победа» указали на дискриминацию: непривитым гражданам придется приобретать билеты исключительно только после вакцинации, то есть ближе к вылету и по более высоким ценам. При этом у привитого при покупке места в самолете на дальнюю дату к моменту полета сертификат может уже не действовать, отметили представители перевозчика.

В связи с этим в «Победе» предлагают ввести обязательные QR-коды именно при регистрации на рейс.

В таком случае турист имеет возможность заранее планировать поездку, приобрести билеты за несколько месяцев до нее, а уже потом пройти без лишней спешки вакцинацию, пояснили в компании.

Это первый случай с начала пандемии, когда отдельный регион ограничивает выезд непривитых граждан. До сих пор ПЦР-тест или прививочный сертификат требовались только при заселении в гостиницы того или иного субъекта РФ.

«Ограничение выезда из отдельного региона граждан без вакцины или справки о свидетельстве о перенесенном заболевании является прямым противоречием нормам Конституции, считают эксперты. Теоретически такое возможно при объявлении на отдельной территории режима чрезвычайной ситуации», — отмечает портал Profi.Travel.

Новый максимум умерших

За минувшие сутки в России зафиксировали 1 195 смертей из-за коронавируса, что стало очередным максимумом.

Условная летальность осталась на уровне 2,8%, следует из данных оперативного штаба.

Коэффициент распространения коронавируса в России впервые с начала сентября опустился ниже 1 и составил 0,99.

Этот показатель оказался ниже единицы в трех из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся — в Москве, где он снизился до 0,84 (это минимум с 27 октября), Санкт-Петербурге (0,93) и Нижегородской области (0,99), следует из подсчетов ТАСС.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Ранее именно с этим индикатором эксперты связывали вопрос о продлении «локдауна» — в том числе в Москве. Вынужденные «каникулы» в столице, напомним, завершатся 8 ноября — с понедельника нерабочие дни продлены не будут, проинформировал накануне мэр города Сергей Собянин.