В Татарстане вводят QR-коды на проезд в общественном транспорте

Татарстан на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки через две недели ограничит проезд в общественном транспорте: граждане старше 18 лет теперь смогут ездить только при наличии QR-кода или справки о медотводе от вакцинации, пожилым людям старше 60 лет, которые не привились, приостановят действие транспортных карт. Также с 9 ноября работодатели в регионе будут отстранять сотрудников, до сих пор не получивших первую дозу вакцины.

8 ноября в России заканчиваются дополнительные нерабочие дни, объявленные в октябре президентом Владимиром Путиным. В этот период, напомним, в большей части регионов были ужесточены меры по распространению COVID-19. С наступлением рабочих будней россияне вернутся к привычной жизни, но в некоторых регионах часть мер продолжит действовать — решения принимаются местными властями.

Так, в Татарстане было принято решение не продлевать режим нерабочих дней. Вместе с этим введенные ранее ограничения остаются в силе и будут действовать вплоть до улучшения эпидемиологической ситуации. В частности, сейчас в регионе посещение заведений сферы услуг, общепита, культуры и прочего разрешается только по QR-коду о вакцинации или справке о перенесенном заболевании.

Кроме того, через две недели жителей ожидает дополнительный, еще более жесткий пакет антикоронавирусных мер, необходимость которых правительство обосновывает «высокой угрозой жизни и здоровью людей». В первую очередь, это коснется транспорта.

«Планируется приостановить действие транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медицинском отводе. Также перевозка в общественном транспорте лиц старше 18 лет будет только при наличии QR-кода или справки о медицинском отводе», — говорится в заявлении пресс-службы президента Татарстана.

Татарстан официально стал первым регионом России, который распространил относящиеся к COVID-19 ограничения на проезд в общественном транспорте. Глава Татарстана Минниханов подчеркнул, что поводом к этому стали многочисленные обращения со стороны людей, которые жалуются на несоблюдение масочного режима.

В числе других причин Минниханов также отметил низкие темпы вакцинации. Судя по статистике федерального оперативного штаба, по состоянию на 5 ноября в Татарстане привились от коронавируса первым компонентом 1 689 431 человек, полностью вакцинировались 1 586 412 человек, коллективный иммунитет составляет 32,9%. По четырем из пяти критериев соответствия региона свободному от COVID-19 Татарстан квалифицируется отрицательно.

Что же до вакцинации, то с 9 ноября работодателям в Татарстане также предписывается отстранять от работы сотрудников, которые до сих пор не получили первую дозу вакцины. Исключение составляют переболевшие в течение последних шести месяцев и те работники, у которых есть справки о медицинском отводе.

При этом большая часть российских регионов смягчает или снимает ряд ограничительных мер.

Накануне было объявлено, что власти Крыма приняли решение не продлевать нерабочие дни. Но другие меры, направленные на снижение количества новых случаев заражения, остаются в силе. Таким образом, посещение заведений общепита и культурных мероприятий допустимо при наличии QR-кода, отрицательного ПЦР-теста или справки переболевшего.

Однако с 8 ноября вступает в силу новая редакция указа о предъявлении ПЦР-тестов в тех или иных местах, и теперь постояльцам отелей и гостиниц, если они вакцинированы, нет необходимости предъявлять в обязательном порядке отрицательные ПЦР-тесты. При заселении в гостиницу теперь достаточно сертификата о вакцинации или соответствующего QR-кода.

За прошедшие 24 часа в Крыму выявили 776 новых случаев заражения коронавирусом, что является новым рекордом за все время пандемии. Суточный прирост заразившихся, более того, обновляет свой максимум уже более месяца, 35-й день подряд.