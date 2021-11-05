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Общество

Где в России ухудшилась эпидемиологическая обстановка

Голикова назвала десять регионов России, в которых ситуация с COVID-19 стала хуже

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Денис Абрамов/РИА «Новости»
В десяти регионах России зафиксировано ухудшение ситуации с коронавирусной инфекции, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она призвала ускорить вакцинацию и пресекать случаи фальсификации QR-кодов.

В настоящий момент в России ситуация с распространением COVID-19 осложнена в десяти регионах, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. За основание взяты показатели в период с 29 октября по 05 ноября.

«Это Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, Республики Татарстан, Тыва, Чувашия», — говорится в сообщении, опубликованным федеральным оперативным штабом.

В зависимости от текущей обстановки в этих регионах изменилась их цветовая индикация на карте — у семи из десяти с оранжевой на красную. Это, как поясняет оперштаб, означает, что в регионе более 150 выявленных случаев коронавируса на 100 тыс. населения или низкий уровень охвата тестированием.

Практически во всех регионах страны уже введена и действует система QR-кодов для посещения заведений общественного питания, государственных структур, культурных объектов и прочего.

Голикова отметила, что необходимо ускорить вакцинацию и пресекать попытки фальсификации медицинских документов о прививке.

Это нужно для прерывания цепочки распространения COVID-19.

«Важно, чтобы подлинность этих кодов, будь то справка о перенесенной болезни, код сертификата вакцинации или код теста ПЦР, досконально проверялись на местах <...> От этого зависят сроки окончания пандемии для России», — сказала Голикова.

По данным оперативного штаба, на 5 ноября в России первым компонентом вакцины от коронавируса привились 60 004 358 человек. Полностью иммунизацию прошли 57 256 745 человек.

Таким образом, уровень коллективного иммунитета в стране составляет 48%.

Как ранее сообщал Роспотребнадзор, для достижения коллективного иммунитета нужно, чтобы в России вакцинировались или переболели не менее 80% населения.

По сравнению с началом октября темпы вакцинации в Москве возросли более чем в четыре раза. Сейчас в столице ежедневно делают прививку около 23 тыс. человек, ревакцинацию проходят примерно 7 тыс. человек в сутки.

Сегодня премьер Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому мера по стимулированию населения к вакцинации — проведение розыгрыша по 100 тыс. рублей среди вакцинированных — продлевается до 31 декабря включительно. Предполагается, что благодаря двум дополнительным тиражам количество победителей увеличится до 2 тыс. человек.

За прошедшие 24 часа в России выявлено 40 735 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели за сутки 28 605 человека, скончались — 1192. Лидерами по показателю ежесуточной заболеваемости остаются — Москва (6407 новых случаев), Санкт-Петербург (3363) и Московская область (2835).

Второй день подряд в стране коэффициент распространения COVID-19, который показывает, сколько в среднем заразившийся человек успевает инфицировать других людей до момента своей изоляции, держится на уровне ниже единицы — 0,99. Два дня подряд это происходит впервые почти за два месяца.

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