Собянин заявил, что Москва выйдет из режима нерабочих дней 8 ноября

Требования к соблюдению санитарных норм никто не отменял, однако вынужденные «каникулы» в Москве завершатся, как и планировалось, 8 ноября. С понедельника нерабочие дни продлены не будут, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин. О стабилизации ситуации с коронавирусом заявил и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Подробнее о том, какие решения принимаются в других регионах — в материале «Газеты.Ru».

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабилизировалась, 8 ноября столица выйдет из режима нерабочих дней. Об этом в среду, 3 ноября, заявил мэр города Сергей Собянин.

«В Москве ситуация с пандемией, динамика заболеваний стабилизировалась. Это касается и выявляемости заболевания, и госпитализации пациентов в тяжелой форме.

Это позволяет сделать вывод о том, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут, приступаем к обычной работе», — сказал он.

В ходе посещения эндоскопического центра клинической больницы им. Буянова градоначальник также отметил, что определенные ранее

требования к соблюдению санитарных норм никто не отменял.

В частности, речь идет о переводе 30% сотрудников предприятий на дистанционную работу, самоизоляции пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями.

Кроме того, с 8 ноября вводится проход в театры и музеи строго по QR-коду.

«В целом и дальше стоит задача обезопасить себя и близких — необходимо активно вакцинироваться. Пункты вакцинации везде работают, несмотря на то, что количество желающих значительно увеличилось, доступность этой услуги в Москве хорошая. И при необходимости мы всегда можем нарастить дополнительные пункты вакцинации», — заключил Собянин.

О стабилизации ситуации с коронавирусом в среду заявил и губернатор Московской области Андрей Воробьев — власти Подмосковья также не планируют продлевать нерабочие дни.

«Ситуация с COVID-19 в Подмосковье постепенно стабилизируется — спасибо нашим медикам, всем жителям, которые вакцинировались, стараются ограничивать контакты и заботятся о здоровье близких. Все это дает нам возможность с 8 ноября возобновить работу кафе, ресторанов, развлекательных центров, сферы услуг, а также очное обучение в школах», — сообщил глава региона в Telegram-канале.

3 ноября коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 1,03. Индикатор оказался ниже единицы в одном из 10 регионов с наибольшим числом заразившихся — как раз в Москве, где он снизился до 0,94, следует из подсчетов ТАСС. Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

Именно с этим показателем связывал ранее вопрос о продлении локдауна замруководителя по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов: «Цифра одна — это коэффициент распространения. Если он больше единицы, то мы вступаем в достаточно напряженный период».

В Санкт-Петербурге и Нижегородской области индикатор в среду составил ровно 1, причем в последней он опустился до этой отметки впервые с 9 сентября. В Ростовской области коэффициент равен 1,03, в Воронежской и Свердловской областях — 1,04, в Красноярском крае — 1,06, Иркутской области и Подмосковье — 1,07, в Самарской области — 1,12.

В каких регионах нерабочие дни продлены

Новгородская область первой из регионов объявила, что продлевает нерабочие дни с 8 ноября еще на неделю. «Мы продлим еще на одну неделю период нерабочих дней с сохранением заработной платы. В эту неделю мы ужесточим требования к работе разного рода организаций. Ряд организаций будут закрыты», — указал губернатор Андрей Никитин. По его словам, закрытие не коснется организаций, полностью соблюдающих требования санитарной защиты и допускающих сотрудников и посетителей только по QR-кодам.

Власти Курской и Челябинской областей приняли решение о продлении режима нерабочих дней до 12 ноября включительно.

В то же время в Калининградской области нерабочие дни решено не продлевать. С 8 ноября по QR-коду в регионе можно будет посещать торговые центры и общепит, а также фитнес-центры. При этом перечень объектов, где будет необходимо предоставлять QR-код, расширится, а действие этого требования пролонгируется до конца января 2022 года.

Власти республики Коми расширят применение QR-кодов с 8 ноября — сейчас они необходимы для прохода на спортивные и культурные мероприятия.

В Саратовской области наряду с нерабочими днями были приняты дополнительные меры – как минимум до 7 ноября в регионе закрыты все объекты розничной торговли, за исключением аптек и магазинов, торгующих продуктами питания или непродовольственными товарами первой необходимости. Также прекратили работу организации бытового обслуживания, салоны красоты, крытые спортобъекты и бассейны, стоматологические клиники (кроме экстренных случаев), досугово-развлекательные организации, выставочные залы, библиотеки, кинотеатры, концертные залы, цирк, детские игровые комнаты и развлекательные центры, крытые зоопарки. В области запрещены массовые физкультурные, спортивные, культурно-выставочные мероприятия, передает ИА «ЖКХ-64».

За последние сутки в России зафиксировали 1189 смертей из-за коронавируса, что стало очередным максимумом с начала пандемии. Условная летальность осталась на уровне 2,8%, следует из данных оперативного федерального штаба.

В стране за минувшие 24 часа выявили 40 443 заразившихся, в Москве — 6827 инфицированных. Число летальных исходов из-за коронавируса в столице за сутки возросло на 95. Всего в городе умер 31 631 человек (1,72% всех заразившихся).

Ранее сообщалось, что в России в октябре впервые за пандемию выявили больше 1 млн заболевших COVID-19. В период с 1 по 31 октября в стране зафиксировали 31 283 летальных исхода.