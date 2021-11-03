«Победа» поддержала введение QR-кодов для полетов на самолете

Лоукостер «Победа» выступил за введение требований о предъявлении QR-кодов о вакцинации от COVID-19 при посадке в самолет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отметила представитель компании, авиаперевозчик всецело поддерживает запрет на осуществление регистрации и полета без QR-кода.

«А вот если введут требование наличия QR-кода для покупки авиабилета, то это и нарушит права граждан (те, кто решится вакцинироваться перед полетом, будут вынуждены покупать билеты накануне вылета и, соответственно, платить больше), и не достигнет цели противодействия распространения вируса (человек с действующим QR-кодом сможет купить билет на дальнюю дату, когда его прививочный сертификат уже не будет действовать)», — сказала она.

Ранее стало известно, что для полетов по всем направлениям Хабаровского и Камчатского краев сделают обязательным предъявление QR-кода.

Так, на Камчатке с 23 ноября пассажирам при посадке в самолет необходимо будет предоставлять QR-код, подтверждающий полное прохождение вакцинации от COVID-19, или сертификат переболевшего. Сертификат будет действителен, если со дня выздоровления прошло не более шести месяцев. Также проход в самолет будет разрешен со справкой о противопоказаниях к прививке от коронавируса.