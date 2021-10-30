В Москве скончался легендарный диктор Игорь Кириллов

Игорю Кириллову, известному телерадиоведущему, было 89 лет. О его смерти сообщил Первый канал, на котором он проработал более 60 лет. Как рассказал его помощник Сергей Рублев, легендарный диктор умер из-за возрастных хронических заболеваний. По словам работавшей вместе с Кирилловым телеведущей Анны Шатиловой, с сентября он находился в больнице, где заразился коронавирусом. Точная причина смерти пока не указывается.

30 октября скончался знаменитый диктор Игорь Кириллов. Он умер в субботу на 90-м году жизни.

«Печальная новость пришла незадолго до нашего эфира. Сегодня не стало Игоря Леонидовича Кириллова. Наш легендарный коллега, старший товарищ, для многих настоящий учитель», — сообщили на Первом канале.

Более 20 лет он вел программу «Время». «И образ Игоря Кириллова мгновенно возникает перед глазами при упоминании слова «диктор». Он стал, пожалуй, самым узнаваемым ведущим, олицетворявшим эпоху советского телевидения. С интеллигентной внешностью, скромной улыбкой и фирменным голосом, по которому мы будем скучать. Игорю Леонидовичу было 89 лет», — отмечается в сообщении.

Хотел быть режиссером

Всесоюзно известного диктора на телевидение привела мечта стать режиссером. «Я хотел быть режиссером, за кадром, чтобы кричать там: внимание, мотор! Стоп!», — рассказывал Кириллов.

close Дикторы Игорь Кириллов и Вера Шебеко ведут информационную программу «Время», 1986 год Диктор Центрального телевидения СССР Игорь Кириллов, 1971 год Руководитель дикторского отдела Первого канала Центрального телевидения, телеведущий Игорь Кириллов ведет занятия с коллегами в телецентре «Останкино», 1973 год Игорь Кириллов дома со своим сыном Всеволодом, 1986 год Дикторы Аза Лихитченко и Игорь Кириллов, 1985 год Полную галерею можно посмореть

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Телевизионную карьеру он начал с должности помощника режиссера. Через два с половиной месяца на Центральной студии телевидения объявили конкурс дикторов. В кадре тогда работали в основном женщины, мужчин не хватало. Игорь Кириллов, выпускник Щепкинского театрального училища, решил попробовать.

«И в тот же день, не успев даже опомниться, уже вел свой первый прямой эфир на многомиллионную советскую аудиторию. А еще через неделю рассказывал всей стране новости поистине космического масштаба. На многие десятилетия он запомнил каждое слово того сообщения:

«3 октября 1957 года в Советском Союзе запущен первый искусственный спутник Земли».

В апреле 1961-го именно Кириллов сообщит и о полете Юрия Гагарина. Больше 30 лет в эфире программы «Время» — только о самом важном. Всегда собранный и невозмутимый. Глядя в экран телевизора, зритель и представить себе не мог, каких порой невероятных усилий и нервов стоил каждый выпуск передачи», — отмечается в сообщении Первого канала.

«Болезнь скрывали»

Проработавшая более 50 лет вместе с Кирилловым телеведущая Анна Шатилова рассказала «Газете.Ru», что жена диктора Татьяна скрывала его болезнь.

«Я пять дней на связи с его женой, и что он в больнице, она скрывала, мне не говорила. Сейчас мне завотделом наш Шмаков сообщил, что Кириллов, оказывается, с 10 сентября в больнице, ему ампутировали ногу. И в результате заразился там коронавирусом уже и все… А шел на поправку», — сказала она.

В свою очередь, помощник Кириллова Сергей Рублев сообщил ТАСС, что диктор умер из-за возрастных хронических заболеваний.

Более полувека новостей в прямом эфире

Легендарный диктор родился 14 сентября 1932 года в Москве. В 1955 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.

В 1955—1957 годах — актер Московского театра драмы и комедии (ныне Театр на Таганке).

С июля 1957 года начал работу на телевидении. Последний раз вел программу «Время» 30 декабря 1989 года. Работал также в качестве комментатора, репортера, ведущего развлекательных программ.

Возглавлял дикторский отдел на Первом канале с 1968 года по 1989 годы.

Часто выступал с новогодним обращением к народу вместо руководства страны.

С 1965 года до конца 1980-х Кириллов вел (часто в паре с Шатиловой) телевизионную трансляцию парадов на Красной площади.

В последние годы он был диктором-консультантом отдела телевизионного производства дирекции оформления эфира «Первого канала».

На первой жене — Ирине Всеволодовне Кирилловой (1932—2004) — диктор женился в 1954 году. Ему было 11 лет, когда он познакомился со своей будущей женой и ее сестрой. Она также работала на телевидении — звукорежиссером. У них родились двое детей — дочь Анна (1961) и сын Всеволод (1971—2011). Анна окончила консерваторию, проживает в Германии, замужем за оперным певцом. Всеволод Кириллов специализировался на организации сафари в африканских странах, погиб от приступа панкреатита в Камеруне.

В 2012 году Игорь Кириллов женился второй раз — на Татьяне Александровне, которая моложе супруга на 34 года.