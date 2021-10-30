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Анна Шатилова рассказала, что близкие скрывали болезнь диктора Кириллова

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Ltd Foma/Russian Look/Global Look Press

Телеведущая Анна Шатилова в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировала смерть советского и российского теле- и радиоведущего, диктора Центрального телевидения Гостелерадио Игоря Кириллова, отметив, что его жена Татьяна скрывала болезнь диктора.

«Я пять дней на связи с его женой, и что он в больнице, она скрывала, мне не говорила. Сейчас мне завотделом наш Шмаков сообщил, что он (Кириллов – прим. «Газета.Ru»), оказывается, с 10 сентября в больнице, ему ампутировали ногу. Причем я вчера звоню его жене Тане: «Тань, ну где, что?» — «Долгая история, перезвоню вечером». Не перезвонила. Вот слушайте, я набираю сама его телефон, так пожалуйста — недоступен. И представляете, сегодня ровно в половине девятого утра вдруг телефон «тюк», открываю — это Игорь Леонидович, его телефон. Я набираю, недоступен. Я ему говорю: «Игорь Леонидович, это Шатилова, где вы, что вы, как со здоровьем? Вы недоступны». И вдруг, мне звонит Шмаков, а Кириллов в это время, похоже, и скончался. И, оказывается, ампутация ноги была, и в результате заразился там ковидом уже и все. А шел на поправку. Первый канал там и кровать купили, все купили», — сказала она.

Шатилова добавила, что более 50 лет работала вместе с Кирилловым, проводила с ним различные мероприятия, а также снялась в фильме Владимира Меньшова «Зависть богов», где играла с диктором программу «Время». Телеведущая подчеркнула, что Кириллов был настоящим профессионалом.

«Игорь Леонидович замечательным был человеком, прекрасным семьянином, отцом, дедушкой и таким профессионалом в нашем деле! Ушли голоса… Ушел в этом году Балашов Виктор Иванович. И вдруг, Кириллов», — сокрушается она.

Ранее стало известно, что советский и российский теле- и радиоведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио Игорь Кириллов скончался на 90-м году жизни.

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