С лосем в багажнике. Под Саратовом задержан коммунист Рашкин
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин был задержан полицией с убитым лосем в Саратовской области. «Ладу Ларгус» под управлением 66-летнего коммуниста остановили в Лысогорском районе ночью 29 октября. В машине также находился 49-летний Александр Гношев, представившийся безработным. Автомобиль оформлен на Саратовское областное отделение КПРФ.
Силовики утверждают, что сегодня ночью в машине коммуниста Рашкина обнаружили фрагменты туши лося, топор и 2 ножа со следами крови. Депутат пояснил, что они вместе с другом заметили тушу подстреленного животного в лесу и решили ее разделать.
Но в органах считают, что речь идет о незаконной охоте с причинением крупного ущерба. Было возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ, по ней может грозить до 2 лет колонии.
Рашкин является депутатом Госдумы уже 22 года — с 1999 года. Его могут лишить мандата в случае, если суд признает вину парламентария в незаконной охоте по соответствующей статье УК РФ. О задержании и карьере депутата Госдумы Валерия Рашкина — в фоторепортаже «Газеты.Ru».
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