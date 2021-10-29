Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Юрист назвал способ дважды получить налоговый вычет за квартиру 13:00
Известная певица сдала мать в дом престарелых и продала ее жилье 12:55
Российский боец едва не потерял сознание перед взвешиванием 12:55
Мужчина задолжал $4 тыс., пытаясь сэкономить на электроэнергии 12:54
В Конгрессе США высмеяли переименование Facebook 12:50
В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита «Большой двадцатки» 12:48
Песков прокомментировал ситуацию с переговорами по газу с Молдавией 12:47
Долина пригрозила удалиться из Instagram из-за фейков 12:46
ФСБ задержала в Бурятии участников экстремистской группировки 12:46
Песков: дефицит вакцин будет ликвидирован 12:45
Фото

С лосем в багажнике. Под Саратовом задержан коммунист Рашкин

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин был задержан полицией с убитым лосем в Саратовской области. «Ладу Ларгус» под управлением 66-летнего коммуниста остановили в Лысогорском районе ночью 29 октября. В машине также находился 49-летний Александр Гношев, представившийся безработным. Автомобиль оформлен на Саратовское областное отделение КПРФ.

Силовики утверждают, что сегодня ночью в машине коммуниста Рашкина обнаружили фрагменты туши лося, топор и 2 ножа со следами крови. Депутат пояснил, что они вместе с другом заметили тушу подстреленного животного в лесу и решили ее разделать.

Но в органах считают, что речь идет о незаконной охоте с причинением крупного ущерба. Было возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ, по ней может грозить до 2 лет колонии.

Рашкин является депутатом Госдумы уже 22 года — с 1999 года. Его могут лишить мандата в случае, если суд признает вину парламентария в незаконной охоте по соответствующей статье УК РФ. О задержании и карьере депутата Госдумы Валерия Рашкина — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Пожар в «Зимней вишне». Какой приговор вынес кемеровский суд
Суд огласил сроки для фигурантов первого дела о «Зимней вишне»
Взять реванш за Токио: Россия бьется за золото ЧМ в групповом многоборье. LIVE
Художественная гимнастика. ЧМ-2021. Группы. Финал. ОНЛАЙН
После письма Рошаля. СК обратил внимание на дело калининградских врачей
Бастрыкин потребовал обосновать заключение под стражу калининградского врача Сушкевич
В Кремле прокомментировали задержание депутата от КПРФ Рашкина
В России установлен новый рекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки
ФСБ задержала в Бурятии участников экстремистской группировки
В Раде заявили, что Россия прекращает поставки энергетического угля на Украину
Новости и материалы
Юрист назвал способ дважды получить налоговый вычет за квартиру
Известная певица сдала мать в дом престарелых и продала ее жилье
Российский боец едва не потерял сознание перед взвешиванием
Мужчина задолжал $4 тыс., пытаясь сэкономить на электроэнергии
В Конгрессе США высмеяли переименование Facebook
В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита «Большой двадцатки»
Песков прокомментировал ситуацию с переговорами по газу с Молдавией
Долина пригрозила удалиться из Instagram из-за фейков
Песков: дефицит вакцин будет ликвидирован
Россияне спасаются от осенней хандры фильмами про апокалипсис
Сенатор из Флориды рассказала об угрозах расправы из-за требований надеть маску
Космонавт Лазуткин рассказал, что во время полета хотел бы «пошептаться с цветочком»
Хоккеист Дацюк купил дом-памятник в Екатеринбурге за 40 миллионов рублей
«Папа, ты мой самый любимый мужик»: Исхаков и Гагарина воссоединились ради дочери
В США казнили заключенного, подавшего в суд на бесчеловечность казни через инъекцию
Жителя Тюмени задержали за попытку продать военную радиостанцию через интернет
Серийному убийце-педофилу в десятый раз отказали в досрочном освобождении
Глава Avast в России и СНГ дал советы по безопасности в период удаленной работы
Все новости
«А деньги вывести нельзя». Как работают «игровые» финансовые пирамиды
Россиян предупредили о появлении нового «игрового» типа финансовых пирамид
Семен Новопрудский
Пеший сексуальный маршрут
О рекордном неравенстве в путешествиях
«Самый документированный военный заговор в современной истории»
65 лет назад начался Суэцкий кризис
«Вакцинироваться раз в полгода, может быть, реже»
Гинцбург сообщил, с какой периодичностью нужно прививаться назальной вакциной
«Избежать эффекта тумбочки на тонких ножках»
Какая одежда противопоказана мужчинам с «пивными» животами
«На грани энергетического кризиса». Дорогой газ тянет Европу на дно
Эксперты негативно оценили шансы Европы на восстановление экономики
Пуговке — 20: как сейчас выглядит звезда «Папиных дочек»
Базы в Прибалтике — козырь в руках Вашингтона. Но у нас есть «Искандеры»
Эксперты рассказали, как Москва может ответить на призывы Вильнюса к НАТО
Художника-митька вызвали к следователю из-за картины. Его обвиняют в оскорблении ветеранов
Автор «унизившей ветеранов» картины назвал «идиотизмом» интерес со стороны СК
Легкий способ получить QR-код: почему в регионах кончается «Спутник Лайт»
В Санкт-Петербурге закончилась вакцина «Спутник Лайт», но достаточно «Спутника V»
«Пекин диктует свои условия»: есть ли у России альтернативы энергорынку ЕС
Эксперты рассказали о плюсах и минусах китайского газового маршрута
Россия и Китай поделят Таджикистан
СМИ: Таджикистан разрешил Китаю построить у себя вторую военную базу
«Два раза перестроились из ряда в ряд — это уже опасное вождение»
Автоэксперты объяснили, чем опасен возврат к лишению прав «по трем проколам»
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть