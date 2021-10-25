В России утвердили форму сертификата о вакцинации от COVID-19

Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавируса, приказ ведомства вступит в силу с 8 ноября. Сертификаты, полученные до этой даты, автоматически переоформят на сайте «Госуслуг» до 1 марта 2022 года. Документ формируется в электронном виде, но россияне смогут получить его и на бумажном носителе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Минздрав России утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавируса. Соответствующий приказ ведомства опубликован в понедельник, 25 октября, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить: форму медицинской документации «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией», — говорится в документе, который вступает в силу с 8 ноября.

Сертификаты, полученные до этой даты, автоматически переоформят на сайте «Госуслуг» до 1 марта 2022 года.

Какие данные будут в сертификате

В нем будут отражаться основные сведения о привитом — фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, адрес места жительства, а также дата формирования документа.

close 100% Министерство здравоохранения Российской Федерации

В сертификате предусматривается место для QR-кода. Кроме того, будет указано, какой вакциной, где и когда человек привился. В документ также внесут сведения о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и/или о перенесенном заболевании.

Формируется сертификат в электронном виде — на русском и английском языках, не позднее чем через три дня после завершения вакцинации.

При этом граждане РФ смогут получить его и на бумажном носителе.

Ранее в понедельник глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что подавляющее большинство людей, заболевших после вакцинации «Спутником V», на самом деле купили поддельный сертификат о прививке. Он также отметил эффективность вакцины и пояснил, что проверить факт прививки можно с помощью анализа на маркеры препарата.

По его словам, около 80% граждан, заболевших COVID-19, но перед этим, по их словам, сделавших прививку «Спутником V», на самом деле не прививались. «Если вакцинированные якобы «Спутником V» тяжело заболевают, как показывают данные, это люди, которые, к сожалению, воспользовались теми сертификатами, которые они купили, поддельными сертификатами. Среди них 80% те, которые купили», — рассказал Гинцбург.

Купившие сертификат о прививке люди «обманывают сами себя», констатировал он.

Также известно и о случаях приобретения сфабрикованных отрицательных ПЦР-тестов на коронавирус на «черном рынке» — особенно популярна эта услуга среди выезжающих за границу россиян.

Более того, в некоторых поликлиниках людям предлагают оформить сертификат о вакцинации без ее прохождения — об этом «Газете.Ru» сообщила одна из жительниц Москвы.

«Уговорить вакцинироваться»

На этом фоне эксперты указывают, что в России «слишком много настороженных людей». Однако власти смогут найти способ, чтобы уговорить их прививаться, считает профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн.

По его оценкам, Россия достигнет необходимого для победы над эпидемией коронавируса уровня вакцинации граждан в течение 2022 года.

«У нас слишком много людей настороженных. Время идет, и я думаю, что постепенно власти найдут такой путь к людям, чтобы уговорить их вакцинироваться. Мы в течение следующего года, я думаю, осуществим всю эту вакцинацию и закончим с этой пандемией», — заявил он.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data, Россия по состоянию на 23 октября 2021 года находится на 91-м месте по уровню вакцинации населения от коронавируса. Этот показатель составляет 32,62%.

Новые максимумы заразившихся и умерших

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за последние сутки на 37 930, это новый максимум с начала пандемии. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Скончались от последствий заболевания за минувшие 24 часа 1069 человек. Таким образом, в стране уже седьмой день подряд регистрируют более 1 тыс. смертей от COVID-19. Условная летальность заболевания осталась на уровне 2,8%.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник почти не изменился и составил 1,07. В Москве этот показатель уменьшился до 1,11, следует из подсчетов ТАСС. Индикатор показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 243,7 млн человек, более 4,9 млн умерли. В России зарегистрировано 8 279 573 случая заражения, выздоровели 7 186 611 человек, умерли 231 669.