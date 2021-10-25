Гинцбург: 80% заболевших после «прививки» «Спутником V» купили сертификат

Глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» эффективна, а проверить факт прививки можно с помощью анализа на маркеры препарата. По его словам, подавляющее большинство людей, заболевших после вакцинации «Спутником V», на самом деле купили поддельный сертификат о прививке. Ученый также напомнил, что оптимальный срок для ревакцинации – шесть месяцев с момента первой прививки.

Около 80% граждан, заболевших COVID-19, но перед этим, по их словам, сделавших прививку «Спутником V», на самом деле не прививались. Об этом заявил ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Если вакцинированные якобы «Спутником V» тяжело заболевают, как показывают данные, это люди, которые, к сожалению, воспользовались теми сертификатами, которые они купили, поддельными сертификатами. Среди них 80% те, которые купили», — сказал ученый.

По его словам, проверить факт вакцинации можно с помощью специального анализа на маркеры препарата. В 80% случаев у заболевших пациентов этих маркеров не обнаруживается.

Гинцбург также заявил, что купившие сертификат о прививке люди «обманывают сами себя».

«Люди тратят деньги, а потом за собственные же деньги заболевают и умирают. Они обманывают сами себя. У них, видимо, психологически меняется представление», — сказал он.

После этого «лжепривитые» начинают думать, что у них действительно укрепляется иммунитет, из-за чего они «ослабляют всякие карантинные ограничения», в связи с чем возрастает риск заболеть. «Кроме того, они подвергают смертельной угрозе других», — посетовал Гинцбург.

18 октября Росздравнадзор сообщил, что в Подмосковье были выявлены мошенники, продававшие поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19.

«Выявлена организованная преступная группа, которая за денежное вознаграждение вносила фиктивные сведения о вакцинации граждан в Единый портал госуслуг», — говорится в сообщении.

В преступную группу входили два медработника одной из подмосковных больниц и шесть посредников, которые находили в сети желающих получить поддельный сертификат. Всего, по данным ведомства, подобными услугами воспользовались не менее тысячи граждан. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290, ч. 4 ст. 274.1 и ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

Сроки ревакцинации

Повторно прививаться от коронавируса можно даже раньше, чем через полгода после первичной вакцинации, отметил Гинцбург. Однако ни пользы, ни вреда от этого не будет. Оптимальным сроком для ревакцинации и эффективного ответа иммунной системы считаются шесть месяцев, напомнил ученый.

«Если у человека высокий уровень антител, и он себе еще дополнительно антиген вводит в виде вакцины, чтобы его поднять, то уровень антител несильно повышается. Но никакого вреда человек себе этим не нанесет, но при этом дополнительной пользы может и не получить», — добавил глава Центра им. Гамалеи.

Он также напомнил, что в России есть все возможности для ревакцинации. В Минздраве РФ ранее отметили, что повторно привились от COVID-19 более 2,5 млн россиян.

Вакцина для подростков

Александр Гинцбург также сообщил, что во время клинических исследований «детской» вакцины от COVID-19 для подростков выявлены только незначительные побочные эффекты. «Повышение температуры до 37,2-37,3 градуса», — описал он симптомы. Этот эффект нормален для любой вакцины и связан с ответом организма на введенный в него обезвреженный вирус для «узнавания» его иммунной системой.

Эффективность и безопасность «Спутника V» подтверждается многочисленными данными из множества зарубежных стран, подчеркнул глава НИЦ им. Гамалеи. Применяется эта вакцина уже более года.

«Вакцина больше года в гражданском обороте, и не только у нас в стране. Аргентина, где, мне кажется, уже больше 13 млн человек провакцинировались «Спутником V», Мексика, Венгрия, еще полтора десятка стран: Кувейт, Арабские Эмираты — никаких нареканий нет», — подчеркнул Гинцбург.

Ранее журнал EClinicalMedicine, издаваемый ведущим международным медицинским журналом The Lancet, привел данные об исследованиях «Спутника V». Вакцина эффективна и безопасна, а побочные эффекты были легкими и длились менее двух суток.