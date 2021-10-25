Путин поручил дать работникам два оплачиваемых выходных после вакцинации от COVID-19

20 октября президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства, а на следующий день объявил о периоде нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября. Сейчас стали известны некоторые детали поручений, которые раздал глава государства правительству. Среди них: усиление вакцинации и тестирования, запрет на ночные развлекательные мероприятия, рекомендация по двум выходным дням для тех, кто только что привился.

После совещания с членами правительства, прошедшего 20 октября, во время которого впервые прозвучали предложения по нерабочим дням и новым ограничениям, президент Владимир Путин дал поручения кабмину. Накануне полный их список опубликовала пресс-служба Кремля.

Запрет на работу ночных заведений

Глава государства, обращаясь к губернаторам, поручил запретить развлекательные мероприятия в ночное время.

«Рекомендовать введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и ограничение оказания услуг общественного питания в вечернее и ночное время», — говорится в тексте документа.

В Кремле уточнили, что рестораны, ночные клубы, концертные залы должны прекратить деятельность с 23.00 до 6.00.

За прививку — отгулы

Правительство вместе с органами исполнительной власти в регионах должно реализовать рекомендацию по отгулам для тех, кто прививается от коронавируса. Президент подчеркнул, что после инъекции сотрудники организаций и предприятий должны получить два выходных, которые им оплатят по стандартной ставке.

«Обеспечить принятие и реализацию рекомендаций по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19), двух оплачиваемых выходных дней», — сказано в списке поручений.

Тестирование — нарастить, заболевших — изолировать

Кабмин и руководство госорганов на местах также обязаны кратно увеличить объемы тестирования на наличие коронавирусной инфекции. Использовать нужно в том числе и экспресс-тесты. Кроме того, в регионах нужно создать систему, позволяющую оперативно изолировать зараженных и контактные лица.

В плане наращивания темпов вакцинации Путин поручил обратить особое внимание на пожилых людей (от 60 лет и старше), а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Этих граждан рекомендовано прививать как можно быстрее. Кроме того, поручение об увеличении темпов вакцинации касается и тех, кто уже переболел COVID-19, и тех, кто вакцинировался в начале прививочной кампании.

Доступность лекарств — под особый контроль

Отдельно президент поручил правительству обеспечить регионы лекарствами для лечения COVID-19.

«Обеспечить проведение за счет средств федерального бюджета централизованной закупки и доставки в субъекты Российской Федерации отдельных дорогостоящих лекарственных препаратов, необходимых для стационарного лечения больных коронавирусной инфекцией», — говорится в документе.

Доступность лекарств в субъектах Федерации профильные министерства и ведомства должны мониторить ежесуточно. Среди продукции, доступность которой будет под особым контролем, в том числе, медицинский кислород и изделия для оказания помощи больным.

За соблюдением карантина станут следить еще жестче

Отдельный пункт поручений Путина касается контроля за санитарными мерами, которые заново вводятся в регионах.

Губернаторы вместе с Роспотребнадзором должны будут усиленно следить за изоляцией больных, соблюдением масочного режима и социального дистанцирования. Особо отмечено, что ужесточить нужно контроль за соблюдением ограничений на транспорте, в том числе в такси, а также в местах массового скопления людей.