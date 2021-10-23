В Санкт-Петербурге ужесточают антиковидные меры и закрывают почти весь общепит

В начале ноября в Санкт-Петербурге из-за роста заболеваемости COVID-19 временно закроют кафе и рестораны. Губернатор города Александр Беглов разрешил работать только общепиту на вокзалах, АЗС и производственным столовым. Кроме того, закроются с 30 октября по 7 ноября все магазины, за рядом исключений, а также салоны красоты, бассейны и бани.

Увеличение числа заболевших коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге привело к новым антиковидным ограничениям городскими властями. С 30 октября по 7 ноября в городе будет временно приостановлена работа заведений общественного питания. Постановление подписал петербургский губернатор Александр Беглов, передает РИА «Новости».

Кафе и рестораны смогут работать только навынос и на доставку; кроме того, открыты будут кафе на вокзалах Петербурга, автозаправках и столовые на предприятиях.

Временно приостановлена будет работа магазинов – открыты будут лишь аптеки, АЗС, магазины без торгового зала, продуктовые и обеспечивающие горожан товарами первой необходимости (к ним относятся хозтовары).

При этом будут открыты парикмахерские – а вот в салоны красоты, косметические кабинеты, СПА, массажные салоны, солярии и бани ходить будет нельзя. Закрыты будут и ветклиники – они смогут оказывать только неотложную помощь питомцам.

На неделю будут закрыты спортзалы, бассейны, аквапарки, аттракционы и катки, а также букмекерские конторы. Частично закроются зоопарки – посетить петербуржцы смогут с 30 по 7 ноября лишь находящиеся на открытом воздухе вольеры.

Кинотеатры также закрываются, как и библиотеки. В театры и музеи Санкт-Петербурга в эти даты можно будет зайти только с QR-кодами о вакцинации или справками о медицинском отводе от прививок. В гостиницу заселиться можно, но также необходимо предъявить QR-код или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Отдельный запрет касается речных трамвайчиков — городские власти временно запрещают на них кататься. Впрочем, судоходство в северной столице должно было приостановиться в ближайшее время по естественным причинам.

В Санкт-Петербурге за все время пандемии выявили почти 667 тыс. случаев коронавируса. Из них свыше 608 тыс. выздоровели, умерли 22 964 человека. За последние сутки в городе выявили 3 097 случаев заражения вирусом. По словам Беглова, если эпидемиологическая ситуация в городе ухудшится, то он усилит меры.

Двумя днями ранее «Фонтанка» сообщала, что в городе заканчиваются свободные койки для заболевших этим видом инфекции. По данным на 16 октября, в стационарах было 6979 человек, из которых 631 — в реанимации, 299 подключены к аппарату ИВЛ. При этом всего в городе развернуто 9 482 койки для больных ковидом.

«Локдаун — меньшее зло. При текущем уровне вакцинации посещение ресторанов по QR-кодам — это тот же локдаун, только без возможности рассчитывать на господдержку и скидки от арендодателей, а также возможности предложить сотрудникам уйти в отпуск на этот период. Лучше пройти это сейчас, чем оказаться под риском закрытия в высокий сезон новогодних праздников», — оценил ситуацию с COVID-19 в Петербурге глава объединения «Рестоград» Александр Ружинский.

Но важно, чтобы локдаун не затянулся.

«Если полное закрытие продлится больше недели, это опять принесет колоссальные убытки и никакая госпомощь не поможет»,

— добавил он в разговоре с «Фонтанкой».

Решить проблему заболеваемости можно без потерь для бизнеса и экономики города, считают рестораторы. По их мнению, нужно ввести обязательную вакцинацию не менее 80 % сотрудников во всех отраслях экономики, а также привить всех студентов старше 18 лет.