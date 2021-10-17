Эксперты оценили идею Милонова о запрете поездок в Турцию для незамужних девушек

На турок массово поступают жалобы из-за их недобросовестного поведения — об этом 17 октября заявил член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. Он считает возможным ввести запрет на поездки в Турцию для незамужних россиянок. Парламентарий также предостерег их от распития спиртных напитков на курортах этой страны, отметив, что «алкоголь там зачастую некачественный». Подробнее о реакции экспертов на предложение депутата — в материале «Газеты.Ru».

Незамужним россиянкам следует запретить выезд в Турцию – такое мнение в воскресенье выразил депутат Госдумы Виталий Милонов. Многие русские девушки, по его словам, «совершенно не понимают, когда поддаются на ухаживания турецких обольстителей». И эта проблема, как высказался парламентарий, очень распространена.

«Турки поют им песни о большой любви. А потом ребенок оказывается в собственности у этого папаши, а мама совершенно бесправная. Поэтому, естественно, я бы незамужним девушкам запретил ездить в Турцию.

Чтобы их никто не соблазнял и не подпаивал паленым алкоголем.

Они спиртное возят из северного Кипра, там делают его из денатурата. Очень много жалоб от женщин, которые оказались в состоянии опьянения с «все включено», и теперь не могут увидеть ребенка», — отметил Милонов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Почему только Турция?»

Комментируя эту идею, эксперты указали на ее дискриминационную составляющую. «Внебрачный ребенок может появиться и у замужней россиянки. Далеко не каждая незамужняя девушка крутит романы с турками, иногда у нее может быть вообще другая ориентация, например. И почему только Турция? Следуя логике Милонова, надо незамужним запретить выезд из страны по любым направлениям. А если серьезно, то речь тут идет о нарушении прав по половому признаку и по факту наличия или отсутствия мужа. Это запрещено Конституцией и недопустимо», — пояснила «Газете.Ru» юрист Дарья Ахтырко.

«Если Милонову запретить вообще высказываться, есть надежда, что российский парламент зазвучит разумнее», — считает экс-депутат Госдумы Оксана Пушкина, занимавшая пост Уполномоченного по правам ребенка в Московской области в 2015-2016 годах.

Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отказался от комментария.

Автоматическое гражданство РФ – детям от смешанных браков

Напомним, на этой неделе глава МИД России Сергей Лавров предложил автоматически давать детям от смешанных браков российское гражданство. По его словам,

где бы ни жила такая семья, где бы ни родился ребенок, он обязан в соответствии с Конституцией автоматически получать гражданство РФ.

Соответствующая инициатива может быть реализована в качестве одного из следующих шагов в рамках поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, указал министр иностранных дел. Это предложение уже встречает широкий общественный отклик.

В брак с иностранцами сейчас в основном вступают россиянки — после свадьбы они уезжают с супругом за границу, где и появляются дети, рассказала адвокат Мария Ярмуш. «В настоящее время ребенок, родившийся у гражданина России за границей, может получить российский паспорт только с согласия родителя-иностранца. Для этого необходимо подать соответствующее заявление. Без него мать или отец не могут получить гражданство для ребенка», — пояснила она.

Ярмуш отметила, что если отец-иностранец не хочет давать ребенку гражданство РФ, то мать-россиянка не может без препятствий отправиться с ребенком на родину — для этого потребуется виза, так же с согласия отца.

С сегодняшнего дня, 17 октября, в России вступили в силу новые правила вывоза детей за рубеж.

Россияне теперь смогут установить запрет на вывоз ребенка за границу, указав конкретные сроки и страны. Заявление будет рассмотрено в течение двух рабочих дней, при необходимости его можно отозвать во внесудебном порядке. По мнению экспертов, изменения сделают систему гибче и позволят избежать инцидентов с вывозом несовершеннолетних за границу против воли одного из представителей.

Что с ценами на путевки в Турцию

По итогам 2021 года Турция ожидает около 4 млн туристов из России – такую оценку привел министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой. Он и глава Ростуризма Зарина Догузова подписали «Совместный план действий в сфере туризма», который вступает в силу с 1 января 2022 года и будет действовать как минимум до конца 2024-го.

«И самое приятное — это то, что цены на туры в Турцию могут снизиться в следующем сезоне.

Такой прогноз дали участники пресс-конференции в рамках ежегодной премии Starway, организуемой туроператором Coral Travel. Это станет возможно в случае дальнейшего укрепления рубля к европейской валюте — контрактинг отелей еще идет, но уже сейчас можно сказать, что большинство объектов размещения сохранили цены в евро на уровне 2019 года», — пишет портал Profi.Travel.