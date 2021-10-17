В России впервые отмечают День отца

В России в воскресенье, 17 октября, впервые отмечают День отца, новый праздник, установленный президентом России Владимиром Путиным 4 октября 2021 года, сообщает РИА «Новости».

Идею ввести новый праздник в календарь в июле предложила бывшая омбудсвумен Анна Кузнецова, ее идею поддержали в Министерстве труда и социальной защиты. По словам Кузнецовой, эта мера должна подчеркнуть роль отца в воспитании детей и формировании семейных ценностей. В качестве ежегодной даты было предложено третье воскресенье октября.

До введения Дня отца на федеральном уровне, этот праздник в том или ином виде отмечался в 28 регионах России. Опросы ВЦИОМ и АНО «Национальные приоритеты» показывают, что почти половина россиян — 49% — планируют поздравить отцов с праздником.

Ранее в «Союзе отцов» рассказали, как праздновать День отца.

Исполнительный директор «Союза отцов» также добавил, что День отца России позволяет привлечь внимание общества и самих отцов к своему статусу и участию в жизни детей, а также «полноценно реализовать в воспитании детей свой мужской потенциал».