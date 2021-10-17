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Милонов предложил запретить незамужним россиянкам ездить в Турцию

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил, что нужно запретить молодым незамужним женщинам из России ездить в Турцию из-за недобросовестного поведения местных мужчин. Об этом он сообщил радиостанции «Говорит Москва».

«Очень часто есть проблема, что многие русские девушки совершенно не понимают, когда поддаются на ухаживания турецких обольстителей. Они поют песни о большой любви, а потом ребенок оказывается в собственности у этого турецкого паши, а мама совершенно бесправная. Поэтому, естественно, я бы незамужним девушкам запретил ездить в Турцию», — сказал он.

Также, по его словам, в Турции продается некачественный алкоголь, который сделан «из денатурата».

Ранее Милонов назвал деструктивным и крайне вредным южнокорейский сериал «Игра в кальмара». Он подчеркнул, что если экспертиза сериала покажет, что он вреден для российских детей, то его нужно запретить.

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