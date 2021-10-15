Адвокаты и парламентарии оценили идею о российском гражданстве для детей от смешанных браков

Глава МИД России Сергей Лавров предложил в качестве одной из мер поддержки соотечественников давать детям от смешанных браков российское гражданство. По его словам, где бы ни жила такая семья, где бы ни родился ребенок, он обязан в соответствии с Конституцией автоматически получать гражданство РФ. Эта инициатива уже встретила широкую общественную поддержку. Подробнее - в материале «Газеты.Ru».

Рожденные в смешанном браке дети должны автоматически получать российское гражданство. Об этом в пятницу, 15 октября, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы убеждены, что где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребенок в смешанном браке — на территории России или на территории зарубежного государства, он обязан в соответствии с Конституцией автоматически получать гражданство», — отметил он, выступая на Всемирном конгрессе российских соотечественников.

По его словам, соответствующая инициатива может быть реализована в качестве одного из следующих шагов в рамках поддержки соотечественников.

Это предложение уже встретило широкий отклик как среди парламентариев, так и среди экспертов в области семейного права. «Инициатива абсолютно правильная, точная. И мы ее поддерживаем. Нужно внимательно проработать это предложение и реализовывать», — приводит ТАСС мнение вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой, ранее занимавшей пост Уполномоченного по правам ребенка.

Она добавила, что такая мера могла бы упростить смешанным семьям решение многих вопросов. В будущем ребенок, имея два гражданства, сможет сам решить, гражданином какой страны он хочет быть, отметила Кузнецова.

В Совете Федерации идею также поддержали. «Я думаю, что такие поправки в законодательство поступят в Госдуму от правительства», — сказал в беседе с РИА «Новости» член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

Сенатор указал, что поддерживает любые инициативы, которые облегчат получение гражданства РФ «для наших соотечественников». «Дети, рожденные в смешанных браках, сразу подпадают под защиту российского государства», — заключил он.

Мнения юристов

В брак с иностранцами сейчас в основном вступают россиянки. После свадьбы они уезжают с супругом за границу, где и появляются дети, рассказала адвокат Мария Ярмуш.

«В настоящее время ребенок, родившийся у гражданина России за границей, может получить российский паспорт только с согласия родителя-иностранца. Для этого необходимо подать соответствующее заявление. Без него мать или отец не могут получить гражданство для ребенка», — пояснила она.

Ярмуш отметила, что если, например, отец-иностранец не хочет давать ребенку гражданство РФ, то мать-россиянка не может без препятствий отправиться с ребенком на родину — для этого потребуется виза, так же с согласия отца. Новый закон о гражданстве облегчил бы жизнь тем детям, которые с 18 лет захотят переехать в Россию, подчеркнула адвокат.

Инициатива, которую обсуждали на Всемирном конгрессе российских соотечественников, не только защищает права детей, но и родителя, который является гражданином РФ – об этом заявила «Известиям» председатель Ростовской областной коллегии адвокатов Надежда Швырева.

Она пояснила, что, когда супруги, один из которых - гражданин РФ, проживают не на территории нашей страны, для оформления российского гражданства ребенку необходимо согласие второго родителя. «Если законодательная инициатива будет доведена до реализации, то в ситуации, когда ребенок рожден от смешанного брака, один из родителей является гражданином РФ, ребенок автоматически получит защиту России», — отметила Швырева.

При расторжении брака таких пар, проживающих за рубежом, акцент ставится не на отношениях родителей с ребенком, а на финансовую обеспеченность каждого из супругов, добавила она. «Не секрет, что во многих случаях женщины, уезжающие за рубеж, традиционно больше занимаются уходом за ребенком, а папа зарабатывает деньги. В случае прекращения семейных отношений, расторжения брака естественно мама оказывается в экономически невыгодной ситуации», — указала собеседница издания.

Если российское законодательство построено таким образом, что ребенка не могут оставить с отцом только из-за небольших доходов матери, то в системе европейских ценностей, где используется материальный подход, ситуация обстоит кардинально по-другому, констатировала Швырева. «Поэтому, на мой взгляд, изменение законодательства и предоставление права россиянину, состоящему в смешанном браке, наделять ребенка автоматически российским гражданством, позволит защитить свои права и права ребенка», — считает она.

Автоматическое получение российского гражданства упростит жизнь родителям и снизит бюрократические издержки, считают юрист Алексей Голубев, специализирующийся на миграционном праве. Сейчас родителям детей, которые появились на свет в смешанном браке, нужно обращаться в миграционный центр. При этом, как отметил эксперт, присутствие ребенка, если ему еще нет шести лет, в России необязательно.

«Родители сталкиваются с бюрократией – идут придирки со стороны правоохранительных органов, а точнее МВД, которое может потребовать документы, которые на самом деле для этой процедуры не являются необходимыми», — рассказал Голубев.

Добавим, что в России с 17 октября вступит в силу новый порядок вывоза детей за рубеж.

Теперь один из родителей будет вправе установить как запрет на выезд несовершеннолетнего из РФ, так и запрет на выезд в конкретную страну или несколько государства на определенный срок, пояснили в пресс-центре МВД. В ведомстве отметили, что новые правила позволят родителям устанавливать запрет, исходя из сложившихся жизненных ситуаций.