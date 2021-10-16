В Госдуме рассказали о работе по борьбе с бедностью граждан

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что профильные комитеты нижней палаты парламента совместно с правительством проработают вопрос борьбы с бедностью граждан, сообщает РИА «Новости».

«Мы этот вопрос будем решать вместе с правительством. И сегодня наши профильные комитеты должны буквально уже в ближайшее время выработать предложения в развитие поручений президента по этим вопросам», — сказал Володин в интервью телеканалу «Россия 1».

Сейчас, напомнил он, Госдума начинает обсуждать бюджет на 2022-2024 годы.

«Безусловно, все эти задачи должны решаться в рамках бюджетных полномочий как Российской Федерации, так и регионов. Поэтому этот приоритет, он должен быть отражен в бюджете. И мы со своей стороны будем настаивать и вести диалог с правительством именно в этой парадигме», — подчеркнул Володин.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьерами правительства заявил, что главными врагами России являются бедность, проблемы здравоохранения, образования и инфраструктуры. Лидер страны отметил, что в России еще есть над чем работать, в частности над повышением уровня и качества жизни россиян.

Президент не первый раз затрагивает тему бедности в РФ. Так, в ходе встречи с руководством партий, прошедших в Госдуму, по результатам сентябрьских выборов, Путин призвал работать над тем, чтобы свести уровень бедности в стране к минимуму.