Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Агент чемпиона Евро-2020 оценил вероятность перехода футболиста в «Зенит» 17:11
Володин назвал число привитых от COVID-19 или переболевших депутатов Госдумы 17:07
Число пострадавших в крупном ДТП в Нижнем Новгороде возросло до 18 17:03
Семак назвал причину поражения «Зенита» от «Арсенала» в матче... 16:59
Шестнадцать человек погибли в Екатеринбурге от отравления метанолом 16:55
В Белоруссии объяснили, кого будут наказывать за экстремистские Telegram-каналы 16:51
Певцов высказался против предоставления российского гражданства Бритни Спирс 16:46
Экс-глава РУСАДА считает, что WADA справедливо оправдало фигуристку из США 16:44
Свищев о допинге: все, что запрещено в России, почему-то разрешено... 16:43
В Екатеринбурге сняли «ремейк» сериала «Игра в кальмара» 16:36

В Госдуме рассказали о работе по борьбе с бедностью граждан

close
100%
Depositphotos

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что профильные комитеты нижней палаты парламента совместно с правительством проработают вопрос борьбы с бедностью граждан, сообщает РИА «Новости».

«Мы этот вопрос будем решать вместе с правительством. И сегодня наши профильные комитеты должны буквально уже в ближайшее время выработать предложения в развитие поручений президента по этим вопросам», — сказал Володин в интервью телеканалу «Россия 1».

Сейчас, напомнил он, Госдума начинает обсуждать бюджет на 2022-2024 годы.

«Безусловно, все эти задачи должны решаться в рамках бюджетных полномочий как Российской Федерации, так и регионов. Поэтому этот приоритет, он должен быть отражен в бюджете. И мы со своей стороны будем настаивать и вести диалог с правительством именно в этой парадигме», — подчеркнул Володин.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьерами правительства заявил, что главными врагами России являются бедность, проблемы здравоохранения, образования и инфраструктуры. Лидер страны отметил, что в России еще есть над чем работать, в частности над повышением уровня и качества жизни россиян.

Президент не первый раз затрагивает тему бедности в РФ. Так, в ходе встречи с руководством партий, прошедших в Госдуму, по результатам сентябрьских выборов, Путин призвал работать над тем, чтобы свести уровень бедности в стране к минимуму.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях