Эксперты считают, что адресные соцвыплаты не решат проблему социального расслоения россиян

Меры по адресным выплатам населению решали не причину проблемы бедности в России, а лишь частично устраняли ее последствия. Для кратного же сокращения числа малообеспеченных граждан нужно создать принципиально новую модель экономики, которая вовлекала бы в производственный процесс максимальное число граждан.

По итогам первого полугодия 2021 года количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума оказалось на уровне 13,1%. Для сравнения, показатель за аналогичный период прошлого года был выше всего на 0,1%. Выступая перед новым созывом Госдумы, президент Владимир Путин анонсировал выделение 41,5 трлн рублей в ближайшие три года на борьбу с бедностью.

Адресные соцвыплаты — не выход

Правительство за последние годы потратило миллиарды рублей на адресные денежные выплаты ключевым категориям граждан, включая пенсионеров и военных. В последний раз единовременную прибавку выделили сотрудникам силовых структур (15 тыс. рублей) и пожилым россиянам (10 тыс. рублей). Общие траты федерального бюджета тогда составили около 500 млрд рублей.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты подчеркнули, что адресные дотации играют важную роль для роста благосостоянии десятков тысяч граждан. Однако эти меры не решают проблемы бедности в стране, а занимаются лишь ее следствием — низкими реальными доходами граждан.

По словам доктора экономических наук Сергея Смирнова, адресные выплаты носят одноразовый единовременный характер, помогая только в кризисные периоды времени. Подобные меры позволяют оставаться на плаву, например, в разгар коронавирусной пандемии, однако в долгосрочной перспективе выделенные деньги «съест» растущая инфляции, которая по прогнозам Минэкономразвития к концу 2021 года составит не 5,8%, а уже 7,4%.

«В первом квартале текущего года количество бедных в стране выросло на 100 тыс. человек. То есть показатели остались приблизительно на тех же отметках, что и в 2020-м. Материнский капитал, выделение средств на детские пособия способствуют повышению доходов малообеспеченных слоев населения. Но несмотря на раздачу государством денег, расслоение между богатыми и бедными в стране все равно продолжает расти», — подчеркнул Смирнов.

С ним согласился и руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. По его словам, адресная социальная помощь не только не способствовала снижению числа бедных граждан, но, напротив, увеличила число нуждающихся в стране. Качественное же решение проблемы находится в принципиально иной сфере — создании новых рабочих мест для граждан.

«Адресная социальная помощь никому не помогла. Формула «продуктовых» денег не работает, ведь она дает результат лишь в моменте. Это во многом перекладывание ответственности с федеральной на региональную власть. Правительство может раздавать хоть триллионы рублей… Но основная бедность сосредоточена в регионах, а масштабной стратегии по работе с местным населением властями разработано не было», — заключил Колташов.

«Теневая» проблема

Еще одной причиной, из-за которой правительству не удается решить проблему бедности, является значительная доля так называемого «серого» сектора экономики. Недоверие к работе государственных институтов вынуждает граждан уходить в «тень». В результате некоторая доля малоимущего населения, на самом деле, являются таковыми только на бумаге, скрывая источники своих доходов во избежание высокого налогообложения, считают эксперты.

«Пока не произойдет разгосударствление экономики, качественных изменений ожидать не стоит. Доля госсектора в российской экономике слишком большая, обеспечивается процветание лишь небольшой прослойке нефтегазового сектора. Поэтому люди вынужденно уходят в «тень», на бумаге продолжая считаться бедными. В то же время создание 20-25 млн эффективных рабочих мест, о котором было заявлено еще в послании Федеральному собранию 2012 года, за девять лет так и не было реализовано», — подчеркнул Смирнов.

Повышение же уровня деловой самостоятельности граждан приведет к постепенному сокращению социального расслоения. В качестве примера Смирнов привел агросектор, в котором государство могло бы ввести таможенные пошлины на ввоз дешевой китайской производственной техники, тем самым поощрив национальных поставщиков увеличить собственные мощности и создать дополнительные рабочие места.

«Около газовой и нефтяной труб не должна быть сконцентрирована небольшая прослойка привилегированного класса, необходимо, чтобы большая часть населения получала выгоду от сырьевых сверхдоходов энергетических компаний», — объяснил эксперт.

При сокращении госсектора в российской экономике и более справедливом распределении сырьевых сверхдоходов для всего населения у граждан появится стимул активно развивать собственные бизнес-идеи. Например, государство могло бы ввести таможенные пошлины на ввоз дешевой китайской техники, тем самым создав определенные предпосылки для развития национального производства и способствуя появлению новых рабочих мест в регионах, сказал Смирнов.

Социальный контракт и игра на повышение

Текущая экономическая модель развития России, при которой большую часть поступлений в федеральный бюджет обеспечивает нефтегазовый сырьевой сектор, а значительную долю в ключевых компаниях играет государство, не способствует активному вовлечению в производственный процесс широких слоев населения. Выходом из кризисной ситуации стало бы принципиальное реформирование существующей концепции с акцентом на развитие гражданской деловой инициативы, а также малого и среднего бизнеса, сошлись во мнении опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Более того, правительство уже начало работу в этом направлении, создав федеральную программу «Социальный контракт». Малоимущим домохозяйствам местные муниципальные власти дают капитал, носящий не только денежный характер, для реализации их бизнес-проектов. Такая помощь особенно необходима в сельских областях, где зачастую у людей отсутствует возможность стабильного заработка, а основное количество рабочих мест сосредоточено в бюджетных организациях.

«В сельской местности людям по социальному контракту выделяют необходимую технику, животных, инструменты для возделывания почвы. На корову, например, гражданам единовременно выдают до 50 тысяч рублей. При успешном запуске проекта людям не нужно возвращать в областные администрации денежные средства. То есть это не кредит, а безвозмездная помощь населению. В итоге до 90% проектов спустя год уже работают без каких-либо сторонних дотаций», — подчеркнул Смирнов.

Однако несмотря на очевидное полезное значение данной программы, этот социальный проект еще не заработал на полную мощность. Эксперт подчеркнул, что «Социальный контракт» необходимо распространять не только на отдельно взятых гражданах в сельской местности, но также на производственные объединения мелких предпринимателей в городской среде. В свою очередь, это существенно снизит издержки малого и среднего бизнеса, повысив их вовлечение в национальную экономику.

Схожее мнение в разговоре с «Газетой.Ru» выразил и Василий Колташов. По его словам, в ближайшее время ключевой задачей правительства станет улучшение условий рынка труда на региональном уровне. Причем этот шаг необходимо будет сделать не с помощью механического увеличения минимальной заработной платы, которая в настоящее время не соотносится с возросшими инфляционными темпами, а за счет кратного повышения стоимости рабочей силы.

«Механическое поднятие минимальной зарплаты с помощью изменения в законодательстве не поможет справиться с кризисом. Эта мера на работодателей не действует. Необходимо изменить цену рабочей силы. Особое внимание стоит уделить ключевым общественно-значимым профессиям — преподавателям школ, технических колледжей и работникам медицинской сферы. Этот шаг станет своего рода игрой на повышение со стороны правительства, улучшив ситуацию в регионах», — резюмировал Колташов.

Через создание новых рабочих мест правительство существенно повысит конкуренцию на региональном рынке труда. Качественное же изменение в бюджетной сфере способствует увеличению заработных плат и в частном бизнесе. У предпринимателей появится конкурирующая фирма в лице государства, которая платит людям больше, заключил эксперт.

Помощь бизнесу за его же деньги

Принципиально иной подход к решению проблемы бедности в стране привел «Газете.Ru» шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев. Если раньше правительство выдавало денежную помощь населению преимущественно из накопленных бюджетных средств, то в дальнейшем может существенно диверсифицировать источники финансирования социальных программ. Основу новой концепции должны составить налоговые поступления МСБ за отдельно взятый год. Для развития же предприятий достаточно, чтобы сумма обратных инвестиций со стороны государства составила хотя бы 1/3 от денежных сборов с конкретной компании.

«Обратные инвестиции должны поступить при конкретном условии: фонд заработной платы должен быть увеличен за счет этой субсидии не менее чем на 20% за год, причем месячная зарплата сотрудников не должна опускаться в последующие три года ниже уровня в 4 МРОТ по региону. Кто и так платил своим сотрудникам больше, тот, по сути, и проиндексирует им реальную, а не росстатовскую инфляцию. Кто платил по минимуму, тот будет должен поднять зарплаты до уровня около 40-50 тыс. рублей», — объяснил Пушкарев.

Эксперт также добавил, что, поскольку деньги на подъем зарплат нужны заранее, то возврат ни в коем случае не должен быть «налоговым вычетом», а должен поступить сразу в виде прямого возврата части налога обратно предприятию. В свою очередь, оставшуюся от повышения зарплат сотрудникам сумму предприятие сможет потратить на повышение производственных мощностей или для погашения долгов, которых у российских компаний накопилось особенно много во время коронавирусной пандемии.

«Такая «раздача слонов» не даст мегаскачок инфляции, потому что большинство работников, которым подняли зарплату, потратят прибавку на дополнительный набор товаров и услуг, которые выпустят другие производители, либо и вовсе на раздачу кредитов, но вряд ли закредитованные и зажатые в тиски бедности люди будут готовы массово переплачивать еще больше за самое необходимое», — резюмировал Пушкарев.

Потратив на эту меру не более 4-5 трлн рублей в год, что составляет около 10% от заявленных президентом 41,5 трлн рублей, и менее 1/5 части от примерно 23 трлн рублей годовых поступлений в федеральный бюджет, правительство убило бы двух зайцев сразу: и доходы граждан бы выросли, и субсидии на развитие получил бы не всякий бизнес, а только тот, что уже ранее приносил казне налоги. А это означает, что в процессе развития производства он вернет в бюджет еще больше благодаря повышению выплат с возросшей прибыли, заключил эксперт.