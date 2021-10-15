В России с 17 октября вступит в силу новый порядок вывоза детей за рубеж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Так, теперь один из родителей будет вправе установить запрет выезд несовершеннолетнего из России, так и запрет на выезд в конкретную страну или несколько стран на определенный срок.

В ведомстве отметили, что новые правила позволят родителям устанавливать запрет исходя из сложившихся жизненных ситуаций.

В мае этого года председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев сообщил, что порядок вывоза детей за границу при разногласиях родителей ужесточат.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом, заявил, что дети, родившиеся в смешанных браках, должны автоматически получать гражданство России вне зависимости от их места рождения.