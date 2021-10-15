Юрист оценил идею автоматически давать гражданство России детям от смешанных браков

Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала предложение министра иностранных дел России Сергея Лаврова автоматически давать российское гражданство детям от смешанных браков вне зависимости от их места рождения. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам правозащитника, сейчас в брак в иностранцами в основном вступают россиянки. После свадьбы они уезжают с супругом за границу, где и появляются дети.

В настоящее время ребенок, родившийся у гражданина России за границей, может получить российский паспорт только с согласия родителя-иностранца, для этого необходимо подать соответствующее заявление. Без этого мать или отец не могут получить гражданство для ребенка.

При этом Ярмыш добавила, что если, например, отец-иностранец не хочет давать ребенку гражданство России, то мать-россиянка не может без препятствий отправиться с ребенком на родину. Для этого потребуется виза, так же с согласия отца.

Юрист отметила, что, если бы новый закон о гражданстве был введен, он облегчил бы жизнь тем детям, которые с 18 лет захотят переехать в Россию.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом, заявил, что дети, родившиеся в смешанных браках, должны автоматически получать гражданство России вне зависимости от их места рождения.