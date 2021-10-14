Собянин указал, что ограничения из-за коронавируса не будут сдерживать рост основных отраслей

Введение краткосрочных ограничительных мер в Москве из-за COVID-19 возможно, но они не повлияют на развитие столицы — об этом 14 октября заявил мэр города Сергей Собянин. Он добавил, что принимать дополнительные решения об обязательной вакцинации определенных групп граждан в столице не имеет смысла. По его словам, развитие Москвы важно для самочувствия и доходов ее жителей, а обороты торговли не снизились, а выросли. Градоначальник еще раз призвал выполнять санитарные нормы. Подробнее о ситуации в столице и регионах — в материале «Газеты.Ru».

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал возможными краткосрочные ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Однако, эти меры не повлияют на развитие столицы, отметил он в четверг, 14 октября, в интервью телеканалу ТВЦ.

«Город адаптировался к этим условиям пандемии, наши схемы работы, схемы ограничительных мер такие, чтобы они не сдерживали рост всех основных отраслей. В целом, мы не будем останавливаться в развитии города. Пандемия или нет — город все равно будет жить полноценной жизнью и развиваться.

Да, возможны какие-то ограничения, да, возможны какие-то краткосрочные ограничительные меры,

но в целом все равно город адаптировался, и мы понимаем, что это нас не остановит, не остановит развитие города, это крайне важно», — заявил градоначальник.

По его словам, развитие столицы важно для самочувствия и доходов его жителей, становления бизнеса. Собянин указал, что в 2021 году Москва «отбила» отставание, которое произошло в ряде отраслей в 2020-м. «Я надеюсь, что и наша туристическая отрасль, и общественное питание, которые сегодня являются наиболее пострадавшими, все равно через какое-то время выправятся. Кстати, обороты торговли не снизились, а выросли. Частично она компенсирована за счет онлайн-торговли», — рассказал мэр.

Он добавил, что принимать дополнительные решения об обязательной вакцинации определенных групп граждан в Москве не имеет смысла.

При этом текущая осенняя волна коронавируса в городе, по словам Собянина, «сложная и с высокой динамикой». За последние недели в столице рост заболеваемости COVID-19 составляет 20-30%, добавил он.

«К сожалению, динамика роста не уменьшается. Поэтому, конечно, надо беречь себя, выполнять санитарные нормы, во-первых.

Конечно, надо активно вакцинироваться.

Это очень важно для защиты здоровья, даже если в течение шести месяцев эффект от этой вакцины несколько ослабевает. Но мы видим, что люди, которые даже попадают на больничную койку, легче переносят эту болезнь. Смертность среди этих больных кратно меньше, среди вакцинированных, чем невакцинированных», — подчеркнул мэр.

Ситуация в Москве

В Москве за минувшие сутки выявили 6 712 случаев заражения коронавирусом за сутки, что стало максимумом с 4 июля. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Число летальных исходов в городе возросло на 72. Всего в Москве от последствий COVID-19 умерли 29 952 человека (1,76% всех заразившихся).

Количество выздоровевших увеличилось на 3 136. Сейчас в столице продолжают лечение 147 226 человек.

Какие меры принимают в других регионах

14 октября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в регионе введут QR-коды для посещения учреждений культуры, салонов красоты и санаториев. Соответствующие меры для сдерживания распространения коронавируса будут приняты с 8 ноября, сообщил он в своем Instagram.

«С таким предложением выступил региональный Роспотребнадзор. Мы с коллегами его тщательно проработали и согласились», — написал он.

Куйвашев отметил, что с 25 октября все чиновники в правительстве региона должны быть привиты от коронавируса или иметь справку о перенесенной болезни —

«в противном случае сотрудник будет отстранен».

Тем временем на рынках и в торговых центрах Курской области QR-коды для посетителей уже ввели. Время работы организаций общепита ограничили с 6:00 до 24:00, сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

«В Курской области введены новые ограничения из-за COVID-19. Принято решение допускать в места розничной торговли непродовольственными товарами на территориях рынков только посетителей с QR-кодами, сертификатом о прививке или справкой о перенесенной инфекции. Такие же требования для посещения торговых центров, за исключением продуктовых, зоомагазинов и аптек», — уточняется в сообщении.

В пресс-службе добавили, что с 18 октября на удаленную работу будут переведены непривитые беременные. Для контроля за соблюдением мер в регионе создадут мобильные группы, в состав которых войдут сотрудники полиции, Росгвардии, муниципальных администраций и профильных комитетов.

В свою очередь, начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Саратовской области Игорь Вяткин в четверг сообщил, что 80% сотрудников транспортных предприятий должны быть привиты. Оставшиеся 20% отводятся сотрудникам, у которых есть медотводы и противопоказания, по которым иммунизация не может быть проведена, передает ИА «ЖКХ-64».

«Вакцинация первым или единственным компонентом должна быть проведена до 15 ноября, вторым – до 15 декабря.

При отказе от прививки водители могут быть отстранены от работы без сохранения заработной платы», — приводит издание слова Вяткина.

Статистика по стране

В России за последние 24 часа выявили 31 299 заразившихся коронавирусом, что оказалось новым максимумом с начала пандемии.

В стране зафиксировали 986 смертей из-за COVID-19 за сутки (что также стало максимумом). Условная летальность осталась на уровне 2,79%.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в четверг продолжил снижение и опустился до 1,04, следует из подсчетов ТАСС. Показатель превышает единицу в 9 из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся. Исключением стал Санкт-Петербург, где индикатор снизился до 0,95. Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.