Власти Москвы не планируют вводить дополнительные меры по вакцинации

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что мэрия не разрабатывает дополнительных мер по вакцинации от коронавируса в Москве. Об этом он сообщил телеканалу «ТВ Центр».

По его словам, Москва первой ввела обязательную вакцинацию среди врачей, учителей и соцработников. В коллективах этих профессий уже привито около 70% людей.

По мнению мэра, вводить другие меры смысла нет, но при этом нужно продолжать работать с этими коллективами, чтобы они продолжали прививаться и ревакцинироваться.

Ранее Собянин заявил, что столица не будет останавливаться из-за пандемии, введение ограничительных мер возможно, но город будет продолжить жить.

Он добавил, что нынешняя осенняя волна коронавируса сложная и с высокой динамикой, которая не уменьшается.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в России будут введены более строгие ограничительные меры.

Как отметил депутат, пандемию уже не получится сдержать исключительно вакцинацией. Эти меры будут приняты, если система здравоохранения перестанет справляться с большой нагрузкой, отметил Куринный.