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Собянин: Москва не будет останавливаться из-за пандемии

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РИА «Новости»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица не будет останавливаться из-за пандемии, введение ограничительных мер возможно, но город будет продолжить жить. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

Он добавил, что нынешняя осенняя волна коронавируса сложная и с высокой динамикой, которая не уменьшается.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в России будут введены более строгие ограничительные меры.

Как отметил депутат, пандемию уже не получится сдержать исключительно вакцинацией.

Эти меры будут приняты, если система здравоохранения перестанет справляться с большой нагрузкой, отметил Куринный.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России мобилизована медицинская инфраструктура, и пока в отдельно взятом регионе врачи справляются с наплывом коронавирусных больных, чрезвычайные меры вводиться не будут. При этом, добавил он, необходимо «существенно активизировать работу по разъяснению необходимости вакцинирования».

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