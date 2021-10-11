В Роспотребнадзоре рассказали о средней продолжительности коронавируса

В Роспотребнадзоре отметили, что люди могут болеть коронавирусом от нескольких дней до полугода. Все зависит от своевременного обращения к специалистам, правильного лечения, а также осложнений, которые могут возникнуть на фоне заболевания. Специалисты ведомства также заметили тенденцию: пенсионеры и те, кто не привился от коронавируса, переносят инфекцию тяжелее и дольше.

Некоторые из пациентов, которые болеют коронавирусом, могут выздороветь за пару дней, хотя средняя продолжительность болезни — 11 дней, рассказали РИА «Новости» специалисты Роспотребнадзора.

Замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова уточнила, что человек может болеть коронавирусной инфекцией до четырех недель. По словам Руженцовой, после 14-го дня заболевание уже связано с осложнениями, которые возникли во время болезни.

«В некоторых случаях симптомы осложнений остаются в течение более трех месяцев, до полугода, иногда дольше», — отметила специалист.

Продолжительность COVID-19 также связана с особенностями организма, а также со своевременным обращением пациента к врачам и правильным лечением, считает младший научный сотрудник клинического отдела института, врач-терапевт Дарья Хавкина.

Руженцова добавила, что коронавирус может быстрее пройти, если человек при контакте с заболевшим носил маску, а после прополоскал горло и вымыл лицо, руки.

«В организм попадет меньшая доза [вируса], и в случае развития заболевания оно будет протекать легче и завершится быстрее», — уточнила специалист Роспотребнадзора.

По словам экспертов ведомства, пациенты старше 60 лет, а также пациенты с хроническими заболеваниями, переносят коронавирус тяжелее и дольше. В то же время вакцинированные от инфекции выздоравливают быстрее, чем те, кто не сделал прививку.

На прошлой неделе был установлен антирекорд по заболеваемости среди россиян. С 4 по 10 октября выявили 188 829 случаев коронавируса, что является самым большим недельным показателем за 2021 год. Смертность (за этот же период времени) превзошла прошлогодние показатели. В течение семи дней погибли почти 6,5 тыс. жителей страны. Это в полтора раза больше максимумов предыдущей осенне-зимней волны.

С 10 на 11 октября специалисты выявили 28 647 заболевших, 962 летальных исхода и 17 274 выздоровевших.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее выразил мнение, что эпидемиологическая ситуация в России крайне напряженная и «пока эскалируется». По его словам, медики по всей стране наблюдают за более 1 млн заболевших.

«Это очень большой контингент пациентов, одновременно требующих лечения. <...> В среднем на каждом участке сегодня в стране находится до 14 пациентов в среднем, одновременно болеющих новой коронавирусной инфекцией, это колоссальный объем и колоссальная нагрузка», — подчеркнул он.

При этом только 2% среди тех, кто привился от коронавируса, подхватывают инфекцию.

«Те, кто сегодня заболевает и попадает в стационары, в своем большинстве это невакцинированные», — отметил Мурашко. Министр также рассказал, что хотя бы одну дозу препарата от коронавируса получили 49 млн россиян, из них 40 млн прошли полный курс вакцинации. В настоящее время зарегистрировано пять отечественных вакцин: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак», «Спутник Лайт» и «Эпиваккорона-Н».

Вместе с тем Мурашко призвал переболевших коронавирусом россиян пройти углубленную диспансеризацию. «Я хотел бы отметить, что для тех, кто переболел, для них это шикарный, великолепный шанс, чтобы избежать осложнений, в том числе и снизить риск всевозможных нарушений», — сказал глава ведомства.

Пройти вакцинацию призывают и во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По мнению главного научного сотрудника организации Сумьи Сваминатан, повышение темпов защиты населения поможет предотвратить дальнейшие мутации вируса.

«Я надеюсь, что скоро мы пройдем 60% пути. Но не исключено, что нам предстоит взойти на очередную неожиданную гору», — добавила она в интервью швейцарской газете SonntagsBlick.

По ее мнению, пока рано говорить о скором завершении пандемии, так как неизвестно, какие проблемы могут еще возникнуть. «Неожиданное появление новых вариантов — одно из многих событий пандемии, заставляющих нас быть скромными [в оценках]», — пояснила Сваминатан.