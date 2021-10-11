Врачи Роспотребнадзора рассказали, что в среднем COVID-19 длится у людей 11 дней

Врачи Роспотребнадзора сообщили, сколько в среднем длится коронавирусная инфекция, сообщает РИА «Новости».

По словам замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктора медицинских наук Татьяны Руженцовой, коронавирусная инфекция у пациентов в среднем длится 11 дней, а некоторые могут выздороветь и вовсе за пару дней.

«На поздних сроках, после 14-го дня, продолжающаяся симптоматика связана с развившимися осложнениями, длительность которых может быть разной. В некоторых случаях симптомы осложнений остаются в течение более трех месяцев, до полугода, иногда дольше», — сказала она.

Врач-терапевт Дарья Хавкина отметила, что продолжительность заболевания зависит от своевременности и правильности лечения, а также от индивидуальных особенностей организма заболевшего.

Специалисты при этом подчеркнули, что вакцинированные пациенты болеют гораздо меньше, чем не поставившие прививку.

Ранее врачи Роспотребнадзора рассказали, при каких обстоятельствах пациент легче и быстрее перенесет COVID-19.