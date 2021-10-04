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Общество

Robinson R-44 разбился в Подмосковье. Главное

Mash: при крушении вертолета в Подмосковье погибли брат и сестра

На борту вертолета Robinson R-44, потерпевшего крушение 3 октября в Подмосковье, находились 22-летний Семен Садков и 21-летняя Кристина Кисель. Как сообщил Telegram-канал Mash, погибшие — двоюродные брат и сестра из Пермского края. Вертолет принадлежит аэроклубу «Кондор-М», проводящему экскурсии и мастер-классы. Пилотом был 57-летний пилот Александр Шапочкин — его ошибка рассматривается в качестве одной из возможных причин катастрофы.

Установлены личности пассажиров, погибших при крушении вертолета вблизи Тураевского шоссе в Московской области. По данным Telegram-канала Mash, жертвами стали двоюродные брат и сестра.

«На разбившемся вчера в Лыткарине борту помимо пилота находились 22-летний Семен Садков и 21-летняя Кристина Кисель. Оба из Пермского края», — говорится в публикации.

По словам отца девушки, священнослужителя Иоанна Киселя, погибшие пассажиры были родственниками. Сам он находится в Анапе и может не успеть вернуться к похоронам.

Также известно, что отец Семена владеет заводом металлических изделий в Соликамске и является членом общественной палаты Пермского края. Сейчас он едет в Москву на опознание.

Следственный комитет опубликовал видео с места крушения вертолета Robinson R-44 в лесополосе Московской области в Лыткарино. На кадрах виден сам вертолет, а также группа правоохранителей, проводящих работы на месте аварии.

Robinson R-44 разбился вечером 3 октября во время учебно-тренировочного полета. На борту находились трое человек.

Как уточнили в ГУ МЧС России по Московской области, вертолет потерпел крушение в детском городке ЗиЛ в Лыткарино недалеко от реки Любуча.

Паспорта погибших пассажиров ранее обнаружили на месте крушения борта. Процедура опознания тел еще не проведена.

Третьим погибшим оказался 57-летний пилот Александр Шапочкин, член авиаклуба «Кондор-М». Его ошибка, по одной из версий, могла стать причиной крушения.

«Предварительно, причиной крушения могла стать ошибка пилота. Еще одна версия — техническая неисправность», — сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации kp.ru, Шапочкин — опытный пилот, в составе сборной России он принимал участие в чемпионатах Европы по авиаралли. Он также обучал будущих пилотов.

Вертолет принадлежал аэроклубу «Кондор-М». Telegram-канал Readovka выяснил, что вертолету 20 лет, а использовался он в основном для романтических прогулок. Как правило, на нем летали молодожены и влюбленные парочки. Пассажирам также предлагали частные экскурсии - от 16 тысяч рублей за час.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц». Ответственным грозит до 10 лет лишения свободы.

«Следствием установлено, что 3 октября 2021 года индивидуальным предпринимателем была оказана услуга в виде организации и предоставления экскурсионного полета для двух пассажиров на вертолете Robinson R-44 с бортовым номером RA-04172 с аэродрома «Мячково». По данным следствия, предприниматель имел умысел на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей», — говорится на сайте СК. В помещениях, занимаемых предпринимателем, провели обыск — документация на вертолет изъята.

Председатель СК Александр Бастрыкин дал поручение доложить о расследовании уголовного дела, установив все обстоятельства произошедшего и причины крушения, приведшие к гибели людей. По его указанию ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, отмечается в релизе СК.

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