СК опубликовал кадры с места крушения вертолета в Подмосковье

Следственный комитет опубликовал видео с места крушения вертолета Robinson R-44 в лесополосе Московской области в Лыткарино.

На кадрах виден сам вертолет, а также группа правоохранителей, проводящих работы на месте аварии.

Robinson R-44 разбился 3 октября во время учебно-тренировочного полета. На борту находились трое человек — одна женщина и двое мужчин. По предварительным данным, все они погибли.

На месте аварии были найдены документы. Они принадлежат 21-летнему Семену Садкову из Соликамска и 21-летней Христиане Кисель из города Березники Пермского края и Александру Шапочкину — пилоту вертолета.

Воздушное судно принадлежит аэроклубу «Кондор-М». Возможные причины крушения — ошибка пилота и техническая неисправность.