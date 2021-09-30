Всех обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишне» признали виновными

Оглашение приговора по первому делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, 30 сентября 2021 года

В четверг, 30 сентября, суд в Кемерово начал оглашение приговора восьмерым фигурантам по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек. Руководство торгового центра, сотрудников фирмы, обслуживавшей систему противопожарной безопасности, охранника и двух пожарных признали виновными. Оглашение вердикта займет несколько дней, обвинение запросило для фигурантов дела от 5 до 14,5 лет лишения свободы.

В четверг в Заводском районном суде Кемерово началось оглашение приговора фигурантам уголовного дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в марте 2018 года, в результате которого погибли 60 человек, большинство из них дети.

30 сентября приговор выносят первым восьмерым обвиняемым: генеральному и техническому директорам ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания является собственником ТРЦ) Юлии Богдановой и Георгию Соболеву, гендиректору ООО «Зимняя Вишня» Надежде Судденок, руководителю ООО «Системный интегратор» (устанавливала противопожарное оборудование в ТРЦ) Игорю Полозиненко, инженеру этой фирмы Александру Никитину, сотруднику ЧОПа Сергею Антюшину, а также двум пожарным — начальнику караула пожарно-спасательной части № 2 Сергею Генину и начальнику службы пожаротушения этой части Андрею Бурсину.

Большинству находящихся на скамье подсудимых вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушение требований пожарной безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц. Двоих пожарных обвиняют в халатности, из-за которой погибли люди.

По версии следствия, руководство торгового центра создало преступную группу, которая в целях получения прибыли игнорировала требования пожарной безопасности. Расследование установило, что Антюшин во время пожара не включил сигнализацию. Генина обвиняют в том, что он проигнорировал слова посетителя «Зимней вишни», сообщившего наиболее короткий путь к запертым в помещениях ТРЦ людям: из-за этого звено сотрудников МЧС потеряло время. Бурсин же, по мнению следователей, организовал разведку пожара и управлял силами и средствами МЧС ненадлежащим образом.

«Суд установил, что Богданова Юлия Александровна, Судденок Надежда Васильевна, Соболев Георгий Викторович совершили оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности и повлекшее смерть двух и более лиц. Кроме того, они нарушили требования пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», — сказал судья Николай Быданцев.

Суд признал всех обвиняемых виновными. Руководство ТРЦ, а также сотрудники обслуживавшей пожарную сигнализацию компании частично признали свою вину. Пожарные настаивали на своей невиновности и просили оправдательного приговора.

Максимальные сроки гособвинение запросило для руководителей «Зимней вишни»: Богдановой, Судденок и Соболеву просят назначить 14,5, 14 и 13 лет лишения свободы. Антюшину — 9,5 лет, Полозиненко — 6 лет и 8 месяцев, Никитиной — на 5,5 лет. Самые мягкие требования прокуратуры касаются пожарных Генина и Бурсина — их могут отправить в колонию на 5 и 6 лет соответственно.

Адвокат общественного центра помощи пострадавшим в «Зимней вишне» Дмитрий Малинин сообщил «РИА Новости», что оглашение приговора виновным может занять неделю. Кроме того, суд продолжает разбирательства по другим уголовным делам, возбужденным в связи с пожаром 2018 года. По ним фигурантами проходят совладелец ТРЦ, должностные лица местного МЧС, которые должны были осуществлять надзор в сфере пожарной безопасности, бывшая руководительница регионального Госстройнадзоора и ее сын — следствие полагает, что чиновница получила взятку и закрыла глаза на явные нарушения.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Торговый центр открылся за пять лет до этого в здании бывшей кондитерской фабрики. Его перестроили под ТРЦ без разрешения надзорных органов и со множеством нарушений, в том числе пожарной безопасности. Возгорание произошло на четвертом этаже центра, где располагались кинозалы. Точную причину пожара установить не удалось: по разным данным, это могло быть неосторожное обращение с огнем, поджог или короткое замыкание. Одной из приоритетных версий является короткое замыкание в плафоне светильника над игровой комнатой: расплавленный пластик начал капать на поролоновые кубики, которые в итоге загорелись.

Из 60 погибших 37 были детьми — большинство из них задохнулись в запертых кинозалах, где шли детские сеансы. Еще 78 человек пострадали. Кроме того, погибли около 200 животных в расположенном на одном из этажей контактном зоопарке — лис, енотов, кроликов, коз, ежей, белок, сурикатов и других.

Площадь пожара составила 1,6 тыс. кв. м. У здания ТРЦ обрушилась кровля, а также перекрытия между третьим и четвертым этажами. После окончания следственных действий здание «Зимней вишни» должны снести. Сейчас на сайте администрации Кемерово жителям предлагается выбрать, какой объект должен появиться на месте трагедии в память о погибших.