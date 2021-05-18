За погибших при пожаре в «Зимней вишне» детей потребовали по 100 млн рублей

Двое родителей, чьи дети погибли при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», потребовали компенсацию в размере 100 млн рублей за каждого ребенка. Об этом сообщает ТАСС.

«Заявленная мною сумма компенсации хоть в какой-то степени отражает тот ад и мучительные переживания, с которыми я живу после смерти сына и дочери», — заявил потерявший двоих детей Эдуард Ковалевский в ходе судебного заседания.

По его словам, никакая сумма компенсации не может быть чрезмерной. Аналогичное требование выдвинула также Елена Тесленко, дочь которой также погибла при пожаре.

Ранее бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что пожар в «Зимней вишне» мог произойти из-за поджога.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту произошедшего возбуждены три уголовных дела, фигурантами которого стали 15 человек, в том числе двое пожарных.