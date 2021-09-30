Суд признал виновными всех фигурантов дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»

Суд Кемерово признал руководителей ТРЦ «Зимняя вишня» виновными в оказании небезопасных услуг, сообщает ТАСС.

Уточняется, что виновными признаны все восемь фигурантов.

Кроме того, пожарных, тушивших торговый центр, суд признал виновными в халатности. Теперь им должны огласить им приговор.

Ранее двое родителей, чьи дети погибли при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», потребовали компенсацию в размере 100 млн рублей за каждого ребенка.

До этого бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что пожар в «Зимней вишне» мог произойти из-за поджога.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту произошедшего возбуждены три уголовных дела, фигурантами которого стали 15 человек, в том числе двое пожарных.