Слушание по делу о пожаре в «Зимней вишне» отменили из-за карантина в СИЗО

В Кемерово процесс по уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», который должен был состояться 10 августа, отменили из-за роста числа зараженных коронавирусом в СИЗО, где содержатся фигуранты. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Две недели назад ввели (карантин — прим. ред.), сегодня-завтра его снимут, единичные случаи (заражения SARS-CoV-2 — прим. ред.) были среди спецконтингента — бессимптомные, легкие (случаи заражения — прим. ред.), но ввели ограничения», рассказали агентству в пресс-службе ФСИН по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что из-за действующих ограничений «находящиеся в СИЗО не вывозятся на мероприятия» и добавили, что в настоящее время проводится контрольный анализ, по результатам которого будет приниматься решение о снятии карантина.

Ранее экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что в «Зимней вишне» могли устроить поджог.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту произошедшего возбуждены три уголовных дела, фигурантами которого стали 15 человек, в том числе двое пожарных.