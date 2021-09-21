Объявлена дата оглашения приговора по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Оглашение приговора по первому делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произойдет 30 сентября. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Заводской районный суд Кемерова.

«30 сентября в 14.00 (10.00 мск), оглашение приговора», — сказали в суде.

Ранее двое родителей, чьи дети погибли при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», потребовали компенсацию в размере 100 млн рублей за каждого ребенка.

До этого бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что пожар в «Зимней вишне» мог произойти из-за поджога.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту произошедшего возбуждены три уголовных дела, фигурантами которого стали 15 человек, в том числе двое пожарных.