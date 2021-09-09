Зиничев стал Героем России посмертно. Его похоронят в Санкт-Петербурге

Погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву посмертно присвоено звание Героя России. Прощание с генералом армии состоится в Москве, позднее он будет похоронен в Санкт-Петербурге.

Герой России

Президент Владимир Путин подписал указ №517 о присвоении звания Героя России посмертно погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву.

»<...> За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга», — говорится в официальном сообщении на сайте Кремля.

По официальным данным, Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Красноярском крае. По поручению президента РФ министр присутствовал на учениях в Арктической зоне масштабных межведомственных учений по защите от ЧС. Накануне утром он вылетел из Норильска на вертолете, а спустя несколько часов погиб. В пресс-службе МЧС сообщили, что глава ведомства пытался спасти упавшего в воду кинорежиссера Александра Мельника. Оба они погибли.

Прощание

Тело Зиничева было доставлено в Москву спецрейсом 8 сентября. Как сообщается на сайте министерства, прощание с генералом состоится 10 сентября с 9.00 до 10.30 в здании НЦУКС в столице, похоронят Зиничева в Санкт-Петербурге, откуда он родом.

По информации источника РИА «Новости», похороны пройдут на Серафимовском кладбище. К зданию МЧС в Москве и других регионах жители несут цветы.

«Погиб как настоящий спасатель»

Зиничев с 1987 года служил в КГБ, а после развала СССР работал в ФСБ. С 2006 года стал сотрудником личной охраны президента Путина, позже его назначили заместителем Службы по борьбе с терроризмом ФСБ России. В 2015-м офицер стал главой управления ФСБ России по Калининградской области, а спустя год занял пост временно исполняющего обязанности губернатора Калининградской области, который покинул по собственному желанию спустя 70 дней, после чего стал заместителем директора ФСБ России.

18 мая 2018-го Зиничев был назначен министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также был включен в состав Совета безопасности Российской Федерации.

Гибель Зиничева стала невосполнимой личной утратой главы государства. Об этом говорится в правительственной телеграмме президента Путина, в которой он выразил соболезнования родным и близким министра.

«Мы потеряли настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас человека огромной внутренней силы, отваги и мужества. <...> Нас связывали долгие годы совместной работы. И всегда знал, что на Евгения Николаевича можно положиться в любой, самой сложной ситуации — как на надежного, верного друга и профессионала высочайшего уровня», — сказано в телеграмме.

Министр МЧС погиб как настоящий спасатель, каким он и был в жизни, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он охарактеризовал Зиничева очень преданным своему делу, высокоответственным и профессиональным человеком.

«Нам будет очень не хватать его. Мы всегда будем помнить Евгения Николаевича... Помнить таким, каким он остался в нашей памяти, жизни. Каким он был многие годы служения нашей стране, служения Отечеству. Наши соболезнования всем коллегам, родным и близким», — заявил министр обороны.

По словам председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова, в честь Зиничева могут назвать одну из улиц Москвы.

«Он умер героической и трагической смертью. Он был замечательным человеком, отцом и дедом. Я считаю, он достоин, чтобы увековечить память о нем», — сказал Герасимов ТАСС.

Премьер-министр России Михаил Мишустин указал, что за годы работы в органах государственной безопасности Зиничев в самых сложных и опасных моментах не раз проявлял героизм и много сделал для защиты национальных интересов РФ, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий аварий и катастроф.

«Профессионал высокого класса, компетентный и принципиальный руководитель, Евгений Николаевич Зиничев пользовался большим авторитетом. Мы навсегда сохраним добрую память об этом сильном, мужественном и самоотверженном человеке, российском офицере, защитнике Отечества», — говорится в телеграмме главы кабмина.

Министру Евгению Зиничеву было 55 лет.