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Политика

«Он для нас пример. Вечная память настоящему герою»

Глава МЧС Евгений Зиничев и режиссер Александр Мельник погибли в Норильске

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Евгений Николаевич Зиничев (18 августа 1966 — 8 сентября 2021)

Евгений Николаевич Зиничев (18 августа 1966 — 8 сентября 2021)

Алексей Никольский/РИА «Новости»
В Норильске погиб глава МЧС Евгений Зиничев — он разбился, спасая жизнь человека. Это произошло на межведомственных учениях по защите Арктики от чрезвычайных ситуаций.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб в ходе учений возле Норильска. Как ведомство сообщает в официальном пресс-релизе, министр пытался спасти человека.

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», — заявили в пресс-службе.

Главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что Зиничев с оператором стояли на краю выступа, оператор поскользнулся и сорвался в воду.

«Очевидцев было достаточно — никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень», — добавила Симоньян.

Уже известно, что оператор тоже погиб — это 63-летний Александр Мельник — кинорежиссер, сценарист, член гильдии кинорежиссеров России.

Свои соболезнования уже выразил президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич.

«Президент Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью Евгения Зиничева, президента и Зиничева связывают многие годы совместной работы. Это большая утрата», — сказал представитель Кремля Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

Член Совета Федерации Франц Клинцевич в разговоре с «Газетой.Ru» также выразил свои соболезнования.

«Находясь в такой ситуации, он, как положено офицеру, исполнил свой служебный долг до конца, спасая человеческую жизнь, при этом погиб. Кроме огромного уважения, сожаления, соболезнования родным и близким, и всей стране, что еще можно сказать о настоящем офицере? Он для нас пример. Вечная память настоящему герою. Хочу подчеркнуть, что это человек незаурядных интеллектуальных и профессиональных качеств. Он меня поражал своей вдумчивостью, спокойствием», — сказал сенатор.

Как пишет РБК со ссылкой на источник МЧС, исполняющим обязанности министра станет первый заместитель главы ведомства Александр Чуприян.

Накануне в семи регионах РФ стартовали масштабные учения МЧС, о начале которых объявил Зиничев в Красноярском крае.

«Учения проходят в субъектах, которые непосредственно граничат с акваторией Северного морского пути. И в Арктике такого рода мероприятия проводятся впервые. Формат, география, количество и состав привлекаемых сил и средств подтверждают его уникальность. Компетенция каждого участвующего специалиста важна и востребована. А ситуации, которые отрабатываются, являются характерными для Арктического региона», — сказал он.

Родом из КГБ

Евгений Николаевич Зиничев родился в Ленинграде в 1966 году. Служил на Северном флоте, закончил экономический и финансовый факультеты Санкт-Петербургского института бизнеса и права. С 1987 и до 1991 года служил в КГБ, был членом КПСС.

После развала СССР работал в ФСБ, с 2006 по 2015 годы служил в личной охране Службы безопасности президента РФ. На архивных фотографиях ТАСС Зиничева подписывали как «сотрудника ФСО», он регулярно сопровождал Владимира Путина в различных поездках.

Летом 2015 года Зиничев стал главой управления ФСБ по Калининградской области. Через год Путин назначил его врио калининградского губернатора. Однако уже через 70 дней Зиничев ушел в отставку «по семейным обстоятельствам», его преемником стал Антон Алиханов. Тогда же Зиничева назначили замглавы ФСБ, присвоив звание генерал-лейтенанта. В конце весны 2018 года кандидатуру Евгения Зиничева предложил на пост главы МЧС России тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, его выбор одобрил Путин.

Входил в состав Совбеза РФ, через полгода после назначения на пост главы МЧС стал генерал-полковником. Переназначен на министерскую должность в кабмине Михаила Мишустина. В декабре 2020 года Зиничев стал генералом армии.

Известно, что Зиничев был женат, у него остались вдова, сын, внук и две внучки.

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